Lederartikler blir ofte beskyldt for å være for mye på den ene siden og på den andre siden, for lite klare og for kjedelige.

Dette er en sånn.

Saken er at Rogaland Ap på sitt årsmøte gikk inn for å gjøre heldagsskole i Norge til Aps store valgkampsak. SV har alt gått inn for heldagsskolen, mens regjeringspartiene holder igjen.

Ingen liten ting

Denne uken fremmet Ap, Sp og Frp i Sandnes - de som sitter med makten i byen - et forslag om å be administrasjonen sjekke om man kan teste ut heldagsskole i Sandnes. De hadde ikke varslet saken i forkant. Den kom rett og slett opp under «eventuelt». En post de fleste av oss forbinder med små ting. Innføring av heldagsskole i en ganske stor, men ikke så rik kommune i Norge er ingen liten ting.

Det blir dyrt. Det medfører flere lærertimer til hver elev, et eget måltid hver dag, men ingen inntekter fra SFO.

Politikerne har heller ikke kontaktet Utdanningsforbundet, hvor de fleste lærerne er organisert.

Det gode liv

Her kommer vi til en kjedelig, men viktig del av det gode liv i Norge: Det går seint. Vi utreder. De involverte snakker sammen. De prøver å få til en dialog, skape engasjement. Og trenger utholdenhet.

Innføring av heldagsskole får nødvendigvis ganske store konsekvenser for lærerens arbeidsdag. Den er i god norsk tradisjon regulert. Og den er regulert sentralt. Politikerne i Sandnes kan ikke gå inn og endre på et eneste komma i den avtalen. Dette vet de.

I tillegg er mange lærere med god grunn ganske trøtte av at politikernes ulike, men sterke engasjement for skolen, griper ganske detaljert inn i skoledagen. Uten at det alltid er så godt forberedt.

Det kjedelige

Hvis heldagsskolen skal bli bra, er det nødvendig å få lærerne med seg på en god måte. Den kjedelige oppskriften på det, er å invitere til samtaler og lufte planer og tanker før de kommer på sakskart og i avisen. Deretter gjelder tålmodighet, så ikke hele testprosjektet ender i frustrasjon.

Det er fristende å juble for handlekraftige og engasjerte politikere.

Men vi går for det kjedelige: På den ene siden er det et godt initiativ. På den andre siden har Utdanningsforbundet rett - dere kan ikke bare sette utfor hoppkanten uten å sjekke om det er snø nok under.

Norsk skole er en del av norsk politikk og norsk arbeidsliv. Samtaler og utredninger må til.