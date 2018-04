Selvskadingen på venstresida

LO i Nord-Rogaland har vedtatt å trekke invitasjonen av nestleder Hadia Tajik som hovedtaler på 1. mai i Haugesund og Sauda. Dette vedtaket ble fattet i protest mot Arbeiderpartiets håndtering av saken om norsk innmelding i det europeiske energibyrået Acer.

Denne aksjonen er rett og slett et takk for sist til Ap fra LO, som ikke kan forsone seg med at Ap-ledelsen, og Rogaland Ap, vedtok å si ja til Acer på visse betingelser.

Splittende vedtak

Aksjonen er nok et selvskudd fra venstresida. Uansett hva man mener om Acer, er det en meget dårlig ide å sementere denne uenigheten og skape splittelse mellom fagbevegelsen og Ap. Særlig i den aktuelle politiske situasjonen.

Aftenbladet har tidligere sagt, og det står vi selvsagt ved, at uansett om man er Ap-sympatisør eller ikke, bør det bekymre ansvarlige borgere at de store sosialdemokratiske partier er inne i en dyp krise. Ikke bare i Norge, men over hele Europa. Denne krisen har skapt et politisk vakuum, som flere steder har blitt fylt av uansvarlige, populistiske partier. Midten i det politiske landskapet forvitrer, og det gjør det vanskelig å føre en ansvarlig politikk.

Hva er viktigst?

Nå er ikke Norge der enda. Delvis fordi Høyre og Frp har iført seg Arbeiderpartiets retorikk på noen områder. Men bak programformuleringene om å hegne om velferdsstaten tar regjeringen til Erna Solberg Norge tydelig mot høyre, blant annet gjennom reformer som svekker velferden for utsatte grupper og svekker arbeidstakernes rettigheter. Man skulle tro at dette var viktigere for LO enn omkamp om en energireform som i realiteten vil ha begrenset betydning for norsk industri.

Om noe har preget utviklingen av det norske samfunnet de siste 50 årene, er det trepartssamarbeidet - og kampen - mellom det offentlige, private arbeidsgivere og en sterk arbeiderbevegelse. Den norske modellen har bidratt sterkt til at Norge er blant verdens mest egalitære samfunn. Likhet og stabilitet er to sider av samme sak.

Meget uklokt

Ap-ledelsen må ta på sin kappe at avstanden mellom partiet og velgerne har økt, og særlig innen den tradisjonelle industrien. Mange LO-medlemmer føler ikke lenger at Ap representerer dem. Men LO har også et ansvar for å velge sine slag. Å markere avstand til Aps nestleder i en situasjon der Ap jobber med å gjenreise et troverdig program og gjenoppstå som hovedutfordreren til dagens regjering, er meget uklokt.

