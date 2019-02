Naturlig å skattlegge bonuspoeng

Det er heller ikke noe nytt at bonuspoeng opptjent på goder arbeidsgiver har betalt for, er skattepliktige. De som for eksempel reiser på bonusreiser med fly på «arbeidsgiverpoeng» skal skatte av fordelen ved ytelsen.

Det som er nytt er at arbeidsgiver heretter er pålagt en mye strengere oppfølging og rapportering av slike goder. Bakgrunnen er selvfølgelig at lønnsmottakerne selv har vært temmelig omtrentlige i egenrapporteringen av denne inntekten.

Regelendringen har skapt bestyrtelse. Arbeidsgivere fortviler over mer papirarbeid og mer rapportering, mens mange arbeidstakere nærmest har reagert som om de er fratatt en rettighet.

Noe er lett å forstå, særlig argumentene fra arbeidsgiverhold. Naturlig nok får de ikke hjelp fra flyselskaper og andre poengaktører, som ikke kan pålegges å utlevere data om sine kunder. Det er likevel ikke umulig å lage et oversiktlig system. Det letteste er å pålegge de ansatte å bare bruke poengene i jobbsammenheng. Da oppstår det ingen skatteplikt og godene tilfaller i større grad de som har betalt.

For arbeidstakerne bør det være en relativt enkel sak å holde orden på hvilke poeng som er opptjent privat og hvilke som er opptjent i forbindelse med arbeid.

Vi har tidligere vært meget kritiske til bonusordningene, som særlig har vært promotert fra flyselskapene. De bidrar til å vri konkurranse og det er også risiko for at reisende og handlende velger tjenester som ikke er best eller billigst. Kampen mot bonuspoeng er likevel blitt en kamp mot vindmøller. Det begynte i reiselivsbransjen, men er nå en naturlig del av tilbudet i de fleste bransjer. Bare se på dagligvarebransjen. Du får bonus når du handler brød. Det er ikke lenger mulig å stoppe denne internasjonale trenden.

Flere politikere bruker de nye reglene for å hamre løs på regjeringen. Da hamrer de også løs på et system de selv har forvaltet gjennom mange år. Det er ikke troverdig. Det er ingen menneskerett å få gratis, skattefrie flyturer arbeidsgiver har betalt for. Finansminister Siv Jensen sier hun er åpen for å diskutere åpenbart urimelige konsekvenser av den nye regelpraktiseringen. Det er selvsagt bra, men vi tror det er mulig å finne håndterbare ordninger i de aller fleste tilfellene.

