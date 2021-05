Kalddusj for medisinutdanning

AFTENBLADET MENER: Det blir ingen snarvei til medisinutdanning for Universitetet i Stavanger. Det er et sviende nederlag for Ap i Rogaland, men samtidig er det kanskje ikke så dumt å utrede konsekvensene nærmere.

Nestleder Hadia Tajik og ordfører Kari Nessa Nordtun fra Ap fikk ikke gjennomslag for medisinutdanning på UiS i denne omgang. Foto: Jon Ingemundsen

Det blir ingen endringer i den såkalte gradsforskriften for verken medisin- eller veterinærutdanning nå. Mens juss og teologi slippes fri blant universitetene, tviholder de etablerte universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø på sin enerett til å utdanne leger. Og de får støtte fra tilstrekkelig mange partier på Stortinget til at saken nå er lagt død.

Det vil si, det som skal skje, er at det skal «utredes nærmere» hvordan en eventuell utvidelse av gradsforskriften vil slå ut.

Spillet blant de politiske partiene, og mellom de etablerte universitetene og deres støttespillere i de ulike partiene, er som tatt ut av læreboka for norsk politikk, hvor det aller meste blir til en lokaliseringsdebatt.

Aftenbladet støtter kampen for å gi Universitetet i Stavanger rett til å utdanne leger. Men ikke til enhver pris. Derfor kan det være på sin plass å undersøke nærmere de advarslene som har kommet fra de etablerte universitetene – og fra Stavanger universitetssjukehus (SUS). Er det norske fagmiljøet for lite og for sårbart til å skulle fordeles på flere enn de fire som i dag har medisinutdanning? Vil kvaliteten på utdanningen svekkes? Vil etablerte forskningsmiljøer bli tappet for penger? Mangler SUS ressurser til å håndtere alle studentene i turnus?

Hvis svaret er «ja» på tilstrekkelig mange av disse og liknende punkter, kan det hende at det beste er å la systemet bestå som før. Men trolig er svaret «nei». På den betingelse at det settes av tilstrekkelig med nye penger til formålet.

Norge trenger å utdanne flere leger, det er det enighet om. Det bygges et nytt, hypermoderne universitetssykehus midt i forskningsmiljøet på Ullandhaug. Stavanger-regionen har allerede verdensledende aktører innen akuttmedisin. Skulle ikke dette tale for at en fullverdig medisinutdanning passer godt inn?

Prosessen som nå har havarert, er et pinlig nederlag for Arbeiderpartiet i Rogaland. Til tross for at nestleder Hadia Tajik og utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg har lagt prestisje i å få partiet med på å støtte Stavanger, og til tross for at både ordføreren i Stavanger, i Sandnes og i fylkeskommunen er Ap-folk, har de fått en kald skulder hos partileder Støre.

Heller ikke Senterpartiets Geir Pollestad har hatt gjennomslag i eget parti i denne saken, noe han da heller aldri har lagt skjul på. Dermed vil et regjeringsskifte i høst heller ikke ha noe å si for utfallet.

Vi setter nå vår lit til at en saklig gjennomgang konkluderer med at UiS likevel kan få starte opp, og at veien til denne konklusjonen ikke blir lang.

