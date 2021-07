Umoralsk vaksineskjevhet

AFTENBLADET MENER: Omtrent samtlige vaksinedoser som vil bli produsert i år, er allerede kjøpt opp av rike land. Samtidig herjer Delta-varianten nå i hele Afrika. Dette er en moralsk krise.

Demonstranter i Sør-Afrikas hovedstad Pretoria forlanger flere vaksinedoser. Hele Afrika, med 1,3 milliarder innbyggere, har kritisk mangel på koronavaksiner, mens de rike landene sitter på nesten to milliarder doser de ikke trenger. Foto: Alet Pretorius / AP

De rikeste landene i verden har sikret seg langt flere vaksinedoser enn de har bruk for. Omtrent hver eneste dose som vil bli produsert i verden i år, er allerede solgt, og det er som vanlig de fattigste landene som rammes av denne skjevheten.

Den svært smittsomme Delta-varianten av koronaviruset herjer i Afrika. Namibia i sør og Tunisia i nord rapporterer nå om flere døde per tusen innbyggere enn noen andre land i verden. Selv de mest optimistiske anslagene tilsier at ikke mer enn ca. 7 prosent av Afrikas befolkning på 1,3 milliarder mennesker vil være fullvaksinert innen utgangen av året. Akkurat nå er tallet én prosent. Målet til Den afrikanske union og Verdens helseorganisasjon om 20 prosent vaksinedekning innen 2022 er dessverre helt urealistisk.

Det har vært sagt før, også av oss, men det fortjener å gjentas: Koronapandemien er en global krise, og den er ikke over før vi har en global løsning. Når viruset får herje fritt i store befolkninger, øker risikoen for ytterligere mutasjoner som kan være enda mer smittsomme og gjøre folk enda sykere.

Delta-varianten ble først oppdaget under det massive utbruddet i India i vår, men spredte seg raskt til hele verden. Slik vil det også gå med eventuelle nye varianter. Derfor er det også i de rike landenes interesse å dele vaksiner med dem som havnet bak i køen.

En del av vaksinemangelen skyldes at India, som er en stor produsent av komponenter til AstraZeneca-vaksinen, innførte eksportrestriksjoner for å kunne håndtere sin egen krisesituasjon, men hovedårsaken er altså at rike land – som Norge – har forsynt seg grovt i markedet.

Det globale programmet for distribusjon av vaksiner, Covax, sliter med å få de rike landene til å dele med seg, men noen lyspunkter finnes likevel. Norge er blant landene som har begynt å levere vaksinedoser til programmet, men det er de store landene som har mest til overs.

En oversikt fra den humanitære organisasjonen ONE viser at de rike landene i verden sitter på 1,9 milliarder flere vaksinedoser enn de behøver for å kunne fullvaksinere hele befolkningen sin.

Dette er moralsk uakseptabelt, og vi har full forståelse for at Den afrikanske union og flere afrikanske statsledere har uttrykt sinne og skuffelse over mangelen på solidaritet. Helsevesenet i mange afrikanske land er fullstendig overveldet av koronapasienter, og det kommer til å bli verre. Norge bør bruke sin stemme i FNs sikkerhetsråd til å legge ytterligere press på landene som har vaksiner til overs.

