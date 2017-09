DN publiserer nok en gang ligningstall før skatteetaten

– Her må det ha skjedd en stor glipp hos skatteetaten. Ligningstallene er ikke endelige ennå, og da blir det helt feil å sende de ut til kredittopplysningsbyråene, skriver Aas i en epost til avisen.

Han mener det må være store svakheter i de interne rutinene.

Dagens Næringsliv har hentet opplysninger om Norges mest kjente og rikeste privatpersoner fra kredittopplysningsselskapet Dun & Bradstreet. Det gjorde avisen også i fjor.

– Skatteetaten deler ligningsdata løpende med en rekke samfunnsaktører etter hvert som skatteoppgjørene er klare fra og med juni, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i skatteetaten til avisen.

Hun opplyser at banker, finansinstitusjoner og kredittopplysningsselskaper har lovmessig hjemmel til denne informasjonen, og at det anses som en samfunnsmessig stor verdi at de har så oppdatert informasjon som mulig.

Holter understreker at pressens tilgang til ligningsopplysninger utenom skattelistene reguleres av Datatilsynet og ikke av skatteetaten.