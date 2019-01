Skagenfondene forvaltet 136 milliarder på topp. Nå er det 58 igjen

– Det er en kombinasjon av at kunder har tatt ut midler og turbulens i markedene. Men vi har ikke bommet mer enn konkurrentene, tror jeg, sier Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagenfondene, til DN.

Sannheten er i hvert fall at Skagenfondene gjorde det svakest av de store norske fondsforvalterne i 2018. Selskapet forvaltet ved årsskiftet vel 58 milliarder kroner, nesten 26 prosent mindre enn ett år tidligere. På det høyeste hadde Skagenfondene er forvaltningskapital på 136 milliarder kroner. Det var i 2013.

– Mer kvalitet enn kvantitet

I et stort intervju med Aftenbladet i september fikk investeringsdirektør Alexandra Morris spørsmål om dette bratte «fallet» er bekymringsfullt. Da svarte hun følgende:

- Nei! Absolutt ikke. Skagen har hatt en enorm reise. Og sett nå i ettertid, så vokste selskapet kanskje litt for mye, litt for raskt. Det er ikke nødvendigvis positivt å vokse så fort som vi gjorde. Nå er vi mer opptatt av kvalitet foran kvantitet og vi jobber mer med å beholde kundene våre og pengene deres. Vi har mye større kontakt med våre kunder enn andre.

- Men dere ønsker vel å vinne tilbake de kundene som har trukket sine penger ut av Skagen de siste årene?

- Naturligvis ønsker vi nye kunder velkommen. Her er døren alltid åpen. Jeg ønsker at flere i Norge skal spare i fond og aksjer - og da vil jeg selvsagt at de skal gjøre det hos oss. Vi skal være fondsspesialisten i Norge - og vi skal hjelpe folk til å få oppfylt sine drømmer. Det er det som driver meg. Men da må folk også være klar over at man må tenke langsiktig. Minst fem år. Og aller helst lenger. Verden vil alltid gå framover, og man vil alltid få mer igjen for pengene i et fond enn å ha de stående i banken, uttalte Morris.

Fakta: Skagenfondene Skagen AS er et fondsforvaltningsselskap etablert i Stavanger i 1993 av Kristoffer Stensrud, Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen. 25. oktober 2017 ble det kjent at Skagen kjøpes av forsikringsselskapet Store-brand for 1,6 milliarder kroner. Skagen-gründerne Kristoffer Stensrud og Tor Dagfinn Veen fikk 560 millioner kroner. Åge Westbø fikk 370 millioner. Det er nå rundt 100 ansatte i Skagen. 80 sitter i Stavanger.

To fond slo indeks

Direktør for formuesforvaltning, Pål Bergskaug, forklarer at aksjesparekonto for personkunder har ført til store endringer i markedet med økt konkurranse. Kundene kan nå fritt kan flytte penger mellom ulike forvaltere, uten skattemessige konsekvenser.

– Vi ser mye større bevegelser blant kundene, og det var et oppdemmet behov for å ta kontroll over pengene. Dette påvirket oss særlig hardt siden vi har vært størst i dette markedet på hele 2000-tallet, sier Bergskaug til DN.

Han påpeker at selv om midler er hentet ut av Skagen til andre, har mange fortsatt kundeforhold i Skagen som nå tilbyr fond fra andre forvaltere i tillegg til sine egne.

Bergskaug sier første halvår var skuffende, og at andre halvår var vesentlig bedre. Hovedforvalter i to fond ble byttet i juni, uten at det ifølge Bergskaug medførte store uttak.

– Endringene vi har gjort har gitt gode resultater. Vi er fornøyd med at to av fondene i 2018 slo indeks, mens det var nedgang i de tre fondene med høyere risiko, sier Bergskaug.

– Kjøp når det er på vei ned

I intervjuet med Aftenbladet i september sa investeringsdirektør Alexandra Morris at hun hadde forståelse for at mange trekker seg ut av Skagenfondene når flere av deres fond ligger bak referanseindeksen.

– Vi skal ligge høyere enn referanseindeksen på de fleste av våre fond. Det skulle bare mangle. Men husk at man aldri kan treffe en bunn eller en topp. Hva gjør folk når det går dårlig med et fond? Jo, de selger og trekker seg ut. Og hva gjør de med et fond som går ganske bra? Jo, de kjøper mer av det fondet. Jeg gjør motsatt. Jeg kjøper når fondet er på vei ned, og tenker langsiktig.

Norske forvaltningsselskapers fond (tall i 1000 kroner). Endring i forvaltningskapital fra desember 2017 til desember 2018 (tall i prosent)

Forvaltningsselskap Forvaltningskapital Endring