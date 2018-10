Re-Naa flytter inn i luksushotell

Sven Erik Renaa flytter sin restaurant Re-Naa, som har én stjerne i Michelinguiden, til Eilert Smith Hotel på Holmen.

– Etter ni år i de samme lokalene, har vi nå behov for endring. Dette var en unik mulighet for oss. Lokalene er helt fantastiske. Og med verdens flotteste vinduer ut mot gaten, og sjøutsikt!

Renaa opplyser at det bare er Michelin-restauranten som nå flytter fra Breitorget. Renaa Matbaren og selskapslokalene i kjelleren, og dessuten Renaa Xpress skal fortsette i de samme lokalene som før.

– Vi får jo ledige lokaler på Breitorget, og der vil vi integrere en cocktail og vinbar i forbindelse med Matbaren.

To stjerner?

– Betyr flyttingen at du nå sikter mot to stjerner i Michelinguiden?

– Vi har jo alltid lyst til å utvikle oss og bli bedre. Men ønsket om å få to stjerner er ikke drivkraften her, jeg er bare glad for å beholde den vi har. Det er alltid en risiko ved å flytte, men det er først og fremst maten som bedømmes av Michelin-folkene og vi har ingen som helst planer om å redusere på kvaliteten. Tvert imot!

Åpen løsning

Renaa forteller at gjestene nå vil få et enda tettere forhold til kokkene og servitørene.

Trodahl Arkitekter

– Vi skal ha en åpen løsning der kokker, servitører og gjester er i samme rom, uten noen disk mellom. Dermed blir kontakten unik. Målet vårt er at gjestene skal føle at de er i et hjem og ikke i en kald restaurant.

Vokse?

Kapasiteten blir omtrent den samme i de nye lokalene. Mens det i dag er plass til 21 gjester på Re-Naa, blir det maksimalt plass til 24 etter flyttingen.

– Men forebredelses-kjøkkenet og selve kjøkkenet blir mye større enn i dag. Det skal bli fantastisk med bedre fasiliteter. Trolig skal vi ansette én ny kokk, men det blir ingen større endringer i bemanningen.

Fakta: Sven Erik Renaa Prisbelønt norsk toppkokk, født i Trøndelag – dog med italiensk far. Han startet sin kjøkkenkarriere ved Britannia Hotel, der moren også jobbet. Deretter flyttet han til Oslo, var en tid ansatt ved Annen Etage, så ved steder som Bærums Verk og Millenium før han dro til New York City, Park Avenue Café og David Burke. Etter New York gikk turen tilbake til Oslo, hvor Sven Erik var kjøkkensjef ved Brasserie Hansken i 3 år, for deretter å være kjøkkensjef under oppstarten av Oro bar og restaurant med Terje Ness. Så flyttet han til Stavanger og Gastronomisk Institutt, hvor han var med i 8 år, før han (endelig!) startet opp Renaa Restauranter. (Presentasjonen på restaurant Renaa sin nettside)

Kostbart?

– Blir det dyrt for dere å flytte til helt nye lokaler?

– Det er jo alltid utgifter knyttet til en flytting, men vi har fått en god avtale med Eilert Smith Hotel. Leieutgiftene våre blir omtrent som i dag, sier Renaa.

Jon Ingemundsen

Kverneland tilfreds

Også styreleder og eier Ådne Kverneland er fornøyd med denne løsningen.

– Jeg tror dette vil styrke oss. Vi vil få noe større kapasitet og helt moderne lokaler, sier Kverneland til Aftenbladet.

– Men regnskapet til Renaa Restauranter AS er ikke så oppløftende? Omsetningen er rundt 30 millioner kroner i året, men overskuddet i 2017 er bare 340.000 kroner - og egenkapitalen er tapt?

– Vi gjorde et mislykket forsøk på å etablere oss i Trondheim, og vi tapte et betydelig beløp som seinere har belastet regnskapene. Men den underliggende driften i Stavanger har vært helt ok. Og 2018 vil bli det beste året noensinne, med et pent overskudd.

Byggherren

Kverneland vet ikke på stående fot hvor mye man tapte på etableringen i Trondheim, kanskje 4–5 millioner kroner. Driften der ble lagt ned for to år siden.

– Man driver ikke restaurant for å bli rik. Dette gjør man av entusiasme og så ønsker man jo en fair avkastning. Og det vil vi nå få til i Stavanger, sier Kverneland.

Ådne Kverneland eier 42 prosent av aksjene i restaurantselskapet. Hans sønn Gard Ådne Aure Kverneland eier 33 prosent, mens Sven Erik Renaa selv eier 25 prosent.

Trøndersk ring sluttet

Det blir altså en trøndersk forbrødring når Sven Erik Renaa flytter inn i Kristoffer Stensrud sitt nye hotell på Holmen. Da vil de kunne snakke mye om Britannia Hotel i Trondheim. Kristoffers Stensruds farfar, Kristoffer N. Stensrud, kjøpte nemlig Britannia Hotel - byens flotteste - for 1,25 millioner kroner i 1924. Familien Stensrud eide hotellet helt til 1985. Det var her Sven Erik startet kjøkken-karrieren sin. Moren til Sven Erik Renaa jobbet der i mange år.