Kraftig fall på Oslo Børs etter amerikansk prisvekst

Oslo Børs og resten av de europeiske markedene har surnet etter at USA leverte den høyeste inflasjonen siden 1981. Samtidig klatrer SAS etter danske signaler om nødhjelp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oslo Børs har falt gjennom store deler av dagen fredag, men utover ettermiddagen har situasjonen forverret seg.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 2,29 prosent ved 15.35-tiden.

Det skjer etter at den amerikanske inflasjonen landet på 8,6 prosent i mai målt mot samme måned i fjor.

På forhånd hadde analytikerne ventet en prisvekst på 8,3 prosent i mai, det samme som den årlige inflasjonen var måneden før, ifølge Bloomberg.

– Det er skyhøy inflasjon, og mye høyere enn folk hadde ventet. Det er samtidig viktig å huske at energi og mat trekker mye opp i forhold til anslagene, sier Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Wealth Management til E24.

Den overraskende høye inflasjonen slo umiddelbart ut i futureshandelen på Wall Street. S&P 500 faller rundt 1,6 prosent i tidlig handel.

Nedgangen har også tiltatt utover på kontinentet. Dax-indeksen i Frankfurt faller nå 2,20 prosent, mens FTSE 100 i London er ned 1,93 prosent.

Børslokomotivene trekker ned

Oljekjempen Equinor faller 1,68 prosent i skrivende stund og er Børsens mest omsatte aksje. Det skjer samtidig som oljeprisen er på 122,67 dollar fatet, noe under torsdagens nivåer.

Samtidig er Hydro ned hele 6,73 prosent, som Børsens nest mest omsatte.

Det skjer blant annet etter at analysehuset Harbor Intelligence, på USAs største aluminiumskonferanse, at aluminiumsprisene vil falle 18 prosent innen desember, ifølge Bloomberg.

SAS-hopp etter danske signaler

SAS-aksjen stiger kraftig etter at Danmark åpner for økt eierandel i det kriserammede flyselskapet.

Danmarks finansminister Nicolai Wammen møtte fredag pressen for å si hva Danmark vil gjøre med sitt eierskap, kort tid etter at Sverige sa nei til å bidra mer mer penger.

Wammen sier at et bredt flertall i det danske Folketinget er villige til å ettergi gjeld på rundt 3,5 milliarder danske kroner, samt at Danmark ønsker å ha en eierandel på mellom 22 og 30 prosent i SAS, opplyser Wammen.

Danmark eier i dag 21,8 prosent av SAS, det samme som Sverige.

På Oslo Børs reagerer investorene med å sende SAS-aksjen rett opp. Ved 15.30-tiden er SAS-aksjen opp 24,82 prosent.