Freyr inngår batteri­avtale med Nidec: – Sann­syn­lig­vis den viktig­ste avtalen vi har inn­gått

Japanske Nidec inngår avtale om å kjøpe inntil halvparten av Freyrs batteriproduksjon i Mo i Rana. – Den første juridisk bindende kommersielle avtalen vår, sier konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr.

Konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr Battery (t.h.) og Laurent Demortier i Nidecs energi- og infrastrukturdivisjon.

Freyr danner et felleseid selskap med Nidec, som leverer elektriske motorer og energisystemer, og skal selge store mengder batterier til det japanske selskapet.

De to selskapene har allerede et samarbeid fra før, og inngår nå en avtale om salg av battericeller med samlet kapasitet på 38 gigawattimer (GWh) i perioden 2025 til 2030, med mulighet for å øke til 50 GWh.

De to selskapene presenterer nyheten på en pressekonferanse i Stavanger tirsdag.

Freyr har tidligere presentert en rekke intensjonsavtaler og samarbeid, men denne avtalen er ekstra viktig, ifølge konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr.

– Dette er sannsynligvis den viktigste avtalen vi har inngått så langt. Vi har inngått mange avtaler med viktig partnere, men dette er den første juridisk bindende kommersielle avtalen vår, sier Jensen til E24.

– Dette er viktig ikke bare fordi det bekrefter det vi har sagt, men det gir veldig viktig støtte til prosjektfinansieringsprosessene vi er inne i, sier han.

De to selskapene danner også et felleseid selskap med Nidec som hovedeier, som skal satse på energilagringssystemer (ESS) i industriskala til kunder globalt, ifølge en melding.

Blant mulige kunder er kraftselskaper som ønsker å ta i bruk batterisystemer for å balansere kraftnettet. Disse vil normalt ta i bruk batterier i enheter i containerstørrelse med kapasitet på rundt én megawatt.

Inntil halve produksjonsvolumet

Basert på dagens litiumpriser er kontraktsvolumene anslått å kunne gi tre milliarder dollar i inntekter for Freyr, skriver selskapet.

Volumene vil ifølge selskapet utgjøre rundt 50 prosent av produksjonen fra selskapets planlagte fabrikk i Mo i Rana innen 2030.

– Avtalen er på 38 gigawattimer, som er 35-40 prosent av volumene våre. Men det er en opsjon i denne avtalen om å øke til 50 gigawattimer, så vi må holde av rundt 50 prosent av volumene, sier Jensen.

Må sikre mye penger

– Hvilken finansiering trenger dere, etter å ha hentet 700 millioner dollar?

– Da styret i Freyr sanksjonerte Giga Arctic i slutten av juni sa vi at fabrikken ville koste 1,7 milliarder dollar. Det at vi hentet 700 millioner dollar da vi gikk på børs er en veldig bra start, men vi må komplettere den egenkapitalen med konkurransedyktig gjeld. Arbeidet med denne prosjektfinansieringen vil få veldig bra drahjelp gjennom denne avtalen, sier Jensen.

– Dere venter tre milliarder dollar i inntekter for disse 38 gigawattimene med batterier?

– Det er riktig, over denne perioden snakker vi om tre milliarder dollar i inntekter, basert på normaliserte litiumpriser. Og hvis vi går til 50 GWh så snakker vi om fire milliarder dollar, i runde termer. Hvis litiumsprisene er som i dag, så vil summen være vesentlig nord for fem eller seks milliarder dollar, sier Jensen.

– Vi har gjort opp regnestykket basert på at vi skal være konkurransedyktig på pris og likevel ha hyggelig avkastning på kapitalen vi investerer, legger han til.

Gikk på New York-børsen

I juli i fjor ble Freyr notert på New York-børsen, etter å ha slått seg sammen med spesialforetaket Alussa Energi Acquisition og blitt tilført over syv milliarder kroner i kapital.

Selskapet skal etter planen bygge en fabrikk i Mo i Rana, og har tidligere også lagt frem planer om en fabrikk i USA.

– Vi vil snart komme med nyheter knyttet til lokalisering av vårt anlegg i USA, sier Jensen på pressekonferanse.

Nylig fortalte næringsminister Jan Christian Vestre at statlig eide Eksfin vil støtte Freyrs fabrikk i Mo i Rana med 4 milliarder kroner i form av lån og garantier.

Staten har også lovet å bidra til byggingen av anlegget til Morrow Batteries i Arendal, ved å ta en andel i selskapet som skal bygge anlegget.

Freyr har planer om å bygge ut produksjon av batterier med samlet kapasitet på 50 gigawattimer (GWh) innen 2028, og kapasitet på 200 GWh innen 2030.

Fra børsnoteringen av Freyr i New York.

Halvveis til målet

– Dette er et ideelt partnerskap for Freyr, sier Jensen om det nylig inngåtte samarbeidet.

Målet er å produsere batterier basert på større elektroder med høyere energitetthet.

– Vi er mer enn halvveis til målet, sier Freyr-sjefen.

Nidec er et globalt selskap som ble grunnlagt i 1973. De er listet på Tokyo-børsen.