Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften og normale momssatser fra 1. november. Frp reagerer, og varsler avgiftskamp i Stortinget.

Flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. november, foreslår regjeringen. Foto: Torstein Bøe / NTB

I forbindelse med koronakrisen har Stortinget vedtatt flere avgiftslettelser. Blant annet har flypassasjeravgiften vært opphevet mellom 1. januar og 31. oktober, og den lave avgiftssatsen for moms, som vanligvis er på 12 prosent, er satt ned til 6 prosent i perioden mellom 1. april og 31. oktober.

Mandag bekreftet regjeringen at de ikke vil forlenge disse tiltakene.

Det får Frps finanspolitiker og stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad til å reagere. Han mener at flybransjen trenger all hjelp den kan få.

– Brukket rygg

– Bransjen ligger nå med nær brukket rygg – alt som kan være med på å avhjelpe situasjonen ville vært klokt, og en gjeninnføring av flypassasjeravgiften avhjelper ikke, sier han.

Han kan heller ikke forstå hvorfor den lave merverdiavgiftssatsen foreslås hevet tilbake fra 6 til 12 prosent.

– Den omfatter blant annet persontransport, overnatting, museer og fornøyelsesparker. Dette er også en bransje som sliter, og det blir selvsagt ikke enklere med dette, sier han.

Bjørnstad varsler kamp om skatte- og avgiftslettelser når regjeringens siste krisepakke skal behandles i Stortinget og i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Lite målrettet

I forslaget til krisepakke, som ble lagt fram mandag, påpeker regjeringen at flyselskapenes utfordringer i hovedsak skyldes manglende inntekter og svak likviditet.

– Å oppheve avgiften i ytterligere en periode vil være et lite målrettet tiltak for å avhjelpe flyselskapenes vanskeligheter. Avgiften betales per passasjer som flyr, skriver regjeringen.

Når det gjelder kuttet i den lave merverdisatsen, skriver regjeringen at også den er lite målrettet for å støtte virksomheter med økonomiske problemer på grunn av koronapandemien. Den lave satsen gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.