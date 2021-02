Innreise­restriksjonene for­lenges med noen endringer fram til mars

De strenge innreiserestriksjonene forlenges ut februar, men med noen små endringer. Helseminister Bent Høie (H) ber folk unngå utenlandsreiser i vinterferien.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, var til stede under pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag. Foto: Berit Roald / NTB

Justisminister Monica Mæland (H) understreket at smittesituasjonen i Europa tilsier at vi må begrense reisene til Norge, og derfor videreføres innreiserestriksjonene, i første omgang til 28. februar.

– Vi er samtidig i en situasjon der pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter mer og raskere. Det betyr at vi ikke kan gå tilbake til det regimet vi hadde, sa Mæland på en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Høie: Ikke dra til utlandet i vinterferien

Fredag vil regjeringen komme med egne anbefalinger for vinterferien, men Bent Høie (H) ber folk unngå utenlandsreiser.

– Du bør ikke dra til utlandet denne vinterferien, sier han.

I år vil det være i strid med regjeringens reiseråd å dra til utlandet i vinterferien. Mange har feriested i utlandet, men de kan ikke dra dit denne vinterferien fordi smitterisikoen er for høy, ifølge Høie.

– Det kan bli vanskelig å komme hjem, sier helseministeren.

Utenriksdepartementet forlenget tirsdag sitt globale reiseråd til 15. april.

FHI vil ha lettelser for unge

Folkehelseinstituttet mener tiltaksbyrden for barn og unge er så stor at de anbefaler å gjøre lettelser for studenter, ungdommer og barn.

– Vi er opptatt av tiltaksbyrden for barn og unge, og vi er opptatt av at tiltaksbyrden for dem likevel lettes raskt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun viser da til at den generelle anbefalingen er å videreføre de strenge tiltakene i ytterligere to uker i første omgang.

– De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig. Vi anbefaler også å lette på tiltak innenfor sport og fritid for barn og unge, sier Vold.

Næringskritisk personell

Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med nødvendige formål. Restriksjonene skulle i første omgang vare fram til torsdag denne uka.

Helsedirektoratet har anbefalt at innreisetiltakene skal forlenges for å forsinke import av nye virusvarianter og å få på plass nødvendige risikoreduserende systemer for å begrense importsmitte.

Det jobbes nå med å få på plass mulighet for unntak for innreise som gjelder bedrifter med såkalt næringskritisk personell. Denne sikkerhetsventilen vil kunne være i bruk fra rundt 20. februar.

Reglene for karantenehotell skjerpes

Regjeringen strammer inn praksisen for karantenehotell og vil innføre en ordning med strengere regler for utenlandske arbeidere.

Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted å oppholde seg, skal på karantenehotell. Men utenlandske arbeidere kan gjennomføre karantenen på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort, har derimot vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene, sa justisminister Monica Mæland på pressekonferansen onsdag.

– Derfor jobber vi nå med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgiver sørger for, må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk, sa Mæland.

Høie: Norge kan ta tilbake hverdagen

Jobben som allerede er gjort under pandemien, strenge innreiseregler og at vaksineringen er godt i gang, gjør at grunnlaget ligger til rette for å ta hverdagen tilbake, opplyser helseminister Bent Høie.

Det kan Norge gjøre ved hjelp av tre viktige steg, sier Høie.

Det første steget er å slå ned lokale utbrudd, noe Nordre Follo viste at var mulig på tre uker selv med en mer smittsom virusvariant.

Det andre steget er å beholde kontroll gjennom nasjonale tiltak til en vesentlig del av befolkningen er vaksinert. De vil være mer omfattende enn på det laveste nivået i sommer og høst.

Det tredje og siste steget er fortsatt sterk kontroll med grensene for å redusere risikoen med import av smitte.