Flere oljeselskaper hever beredskapen

Equinor har fra natt til onsdag hevet beredskapen på alle sine anlegg i Norge. Det samme gjør flere andre olje- og gasselskaper.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Equinor hever beredskapen.

Sikkerhetsoppgraderingen kommer etter at Petroleumstilsynet sendte ut en melding mandag om å utvise årvåkenhet. Det var NRK som omtalte beredskapshevingen først.

– Det betyr at vi innfører ytterligere sikkerhetstiltak på kontorsteder, offshoreinstallasjoner, landanlegg, forsyningsbaser, helikopterbaser og fartøy i Norge, sier pressetalsmann Eskil Eriksen til NTB.

Vil ikke utdype tiltak

Han vil ikke gå nærmere inn på hva slags sikkerhetstiltak det gjelder eller omfanget av tiltakene.

– Ettersom dette gjelder hensynet til sikkerheten og effekt av tiltak, ønsker vi ikke å gå mer i detalj om hva sikkerhetstiltakene består i. Vi følger utviklingen tett, og har løpende dialog med myndighetene. Det dreier seg om politiet og andre sikkerhetsmyndigheter, sier han.

Ifølge NRK er det etablert et eget beredskapsteam på prosessanlegget for gass på Kollsnes i Øygarden. Denne enheten består av lokal ledelse og tillitsvalgte, som daglig holder møter for å følge situasjonen. På Equinors oljeraffineri på Mongstad er det også plassert ut vakter.

Mistenkt sabotasje

Tirsdag ble det kjent at det har oppstått lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som er bygd for å frakte gass mellom Russland og Tyskland.

Mandag ble det registrert to eksplosjoner i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm, hvorpå begge rørledningene begynte å lekke. I alt er det oppdaget tre lekkasjer. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv.

Det har også blitt observert droner ved norske installasjoner i Nordsjøen den siste tiden.

Flere følger etter

Alle medlemsbedriftene i Offshore Norge har også besluttet å heve sikkerhetsnivået ved helikopterterminaler og forsyningsbaser, skriver Dagens Næringsliv.

Vår Energi og Aker BP er blant dem som nå skjerper beredskapen.

– Vi gjør det som følge av den seneste tidens droneobservasjoner og Nord Stream-hendelser, sier pressetalsperson Ole Johan Faret i Aker BP.

Han ønsker ikke å gå konkret inn på tiltak, men sier det handler om «økt årvåkenhet og beredskap».

Vår Energi, et annet av de store oljeselskapene på norsk sokkel, hever også beredskapen.

– Vår Energi har operert med økt sikkerhetsnivå siden Russlands invasjon av Ukraina i februar og innfører nå ytterligere tiltak på bakgrunn av hendelsen i Østersjøen, skriver kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi i en epost til E24.