Verft og markedet er positive til fusjon. Ingeniører frykter nedbemanning

Ingen nedbemanning på Aker Solutions verft i Egersund etter fusjon, om vi skal tro klubbleder Foto: Pål Christensen

Fredag ble det kjent at de to store leverandørgigantene Aker Solutions og Kværner igjen finner sammen, ni år etter at Kværner gjenoppsto i 2011. – En gledens dag, slår tillitsvalgte fast. Ingeniører frykter nedbemanning.