Nedgang i matprisene: - Større enn ventet

– Nedgangen i matprisene fra august til september var noe større enn ventet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en pressemelding. Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge.

Størksen forteller at det er vanlig at matprisene går ned i forbindelse med typiske tilbudsperioder som påske, jul og skolestart, og at de regulerer seg igjen på andre tidspunkt på året.

– De siste syv årene har vært en svak nedgang i matvareprisene fra august til september.

– Nedgangen på hele 0,6 prosent er relativt høyt for denne måneden, sammenlignet med tidligere år, fortsetter hun.

Matvareprisene bidrar fortsatt til å dra ned det generelle prisnivået. Fra september 2018 til september 2019 økte konsumprisindeksen generelt med 1,5 prosent, mens matvareprisene kun økte med 0,8 prosent i samme periode.

– Konkurransen i dagligvaremarkedet er hard, ikke bare mellom de tradisjonelle kjedene. Alt fra serveringsbransjen til butikker med bredt vareutvalg konkurrerer hardt om de samme kundene. Dette kommer kundene til gode, gjennom lavere priser, avslutter Størksen.

