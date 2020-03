Børsfall i Tokyo tross forventninger om krisetiltak

Børsen i Japan falt tirsdag 1,2 prosent, til tross for at flere sentralbanker har varslet krisetiltak for å dempe effektene av koronaviruset.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Folk utenfor en skjerm som viser Nikkei-indeksen i Tokyo mandag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Nikkei-indeksen steg da aksjehandelen begynte, men stemningen snudde i løpet av dagen.

Stemningsskiftet forklares med at investorene begynte å spørre seg hva Japans sentralbank egentlig vil kunne gjøre med virussituasjonen, ifølge nyhetsbyrået AP. Renta har allerede i flere år vært på minus 0,1 prosent, og sentralbanken har i tillegg gjennomført omfattende støttekjøp av obligasjoner.

På flere andre asiatiske børser pekte pilene imidlertid oppover på ettermiddagen lokal tid, i kjølvannet av det historisk kraftige børshoppet på 5,1 prosent i New York dagen før.