Få kvinner når toppen i Stavanger-selskapene

En kartlegging som Næringsforeningen har gjennomført, basert på opplysninger fra Brønnøysundregistrene, viser at 19,7 prosent av toppledere i Stavanger-regionen er kvinner.

I 2010 viste samme kartlegging at 14,7 prosent av topplederne var kvinner. Økningen siden den gang blir dermed på 34 prosent, eller fem prosentpoeng.

– Det går i riktig retning, men vi trenger en større bevisstgjøring dersom utviklingen skal gå hurtigere, mener Hanne N. Berentzen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe 50/50 til Rosenkilden, som er et næringslivsmagasin som lages av Næringsforeningen.

Kvinner sjefer i det offentlige

Kartleggingen til Næringsforeningen viser også at det er noen ganske tydelige forskjeller mellom kvinner og menn, og hvilke virksomheter de leder.

«Ser vi på de ti største, er fordelingen god. Fire av de ti ledes av kvinner. Men samtlige av disse er kommuner og offentlige virksomheter. Sorterer vi ut kun aksjeselskapene og ser på de ti største i regionen, er bare ett av dem ledet av en kvinne,» skriver Rosenkilden.

Blant alle de 1.000 selskapene, som også er aksjeselskaper, er 18,2 prosent ledet av en kvinne. Men det er også her forskjellen siden 2010 er størst.

«Hele økningen på fem prosentpoeng finner vi blant aksjeselskapene. Samtidig er ikke det så rart, siden kjønnsbalansen blant topplederne i offentlig virksomhet og organisasjoner ser ut til å være svært god. For i de kommunene, offentlige virksomheter, stiftelser og samvirkeforetak som er blant de 1.000 største arbeidsgiverne her i regionen, er hele 47 prosent ledet av en kvinne og 53 prosent av menn.

– Handler om kultur

– Det handler om kultur, hva vi sier, bevisst og ubevisst, til sønnene og døtrene våre. Forsøker vi alle å tenke at det er like naturlig for en kvinne å ta lederansvar på jobb, som det er for en mann å prioritere hjem og familie framfor jobb, har vi kommet langt, sier Berentzen til næringslivsmagasinet.

Hun har selv bygget opp Ostehuset i Stavanger, som nå teller tre avdelinger og 55 ansatte.

Berentzen tror det er mulig å komme nærmere en kjønnsbalanse på 50/50 også blant toppledere i privat virksomhet i løpet av et par tiår, dersom vi alle tenker bevisst og aktivt jobber for å oppnå et slikt mål.

