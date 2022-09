Kraftgiganten Lyse dropper milliardinvestering etter skattegrep fra regjeringen

Kraftselskapet Lyse skrinlegger investeringer på inntil fem milliarder kroner i oppgradering av vannkraftverk etter regjeringens forslag om økte skatter.

SKRINLEGGER: For en måned siden varslet administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Etter regjeringens skatteøkninger vil han legge investeringene i skuffen.

Det opplyser selskapet til E24 torsdag.

Det var så sent som i august at Rogalands-baserte Lyse varslet at selskapet skulle investere fire til fem milliarder kroner i vannkraftverkene i Røldal-Suldal.

– Prosjektet blir lagt bort. Med de nye skattereglene så er det rett og slett ikke lønnsomt, sier Lyses administrerende direktør Eimund Nygaard til E24.

Onsdag varslet regjeringen en rekke skattegrep mot produsenter av vannkraft, inkludert økt grunnrenteskatt og en ekstraskatt på den andelen av kraftprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Fakta Dette er regjeringens skatteforslag Laksebransjen – grunnrenteskatt Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023. Vannkraft – Høyere grunnrenteskatt Økning i effektiv sats fra 37 til 45 prosent.

Virkning fra inntektsåret 2022. Små vannkraftverk betaler ikke grunnrenteskatt og påvirkes derfor ikke av forslagene.

Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig. Opprinnelsesgarantier Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023.

Skatteinntektene anslås til om lag 1 milliard kroner årlig. Landbasert vindkraft – Grunnrenteskatt Effektiv sats på 40 prosent.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer.

Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget sendes på høring før årsskiftet. Høyprisbidrag – Høyprisbidrag på vind- og vannkraft 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.

Baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket.

Ikrafttredelse:

I dag (28.09.2022) for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig

Forholdet til Grunnlovens tilbakevirkningsforbud er grundig vurdert og har vært forelagt Justisdepartementets lovavdeling

Januar 2023 for øvrig vannkraft og vindkraft Les mer

– Sjokk

Han forteller at om gårsdagens skattepakke blir vedtatt, så er det null håp for å gjennomføre opprustningen av anlegget.

– Det er trist, men det var en enkel beslutning når det ikke er lønnsomt. Vi så for oss at anlegget skulle produsere mer energi, og at man skulle kunne doble effekten. NVE har sagt at vi trenger mer effekt i Norge, sier Nygaard.

Selv om han hadde forventet at det skulle komme en ekstra beskatning på gårsdagens pressekonferanse, hadde han ikke trodd det skulle være så stort omfang som det regjeringen la frem.

– Jeg hadde forventet at det kom noe, men det var langt verre enn det jeg trodde. Jeg tror ikke det at vi skrinlegger dette kommer som en bombe på regjeringen. Dette må de ha visst. Men jeg var sjokkert, sier han.

Det er en enorm sentralisering. Jeg reagerer når statsministeren sier midlene skal gå til fellesskapet. Kommuner er like mye felleskap som stat.

Ting tyder på at flere energiselskaper ser hardt på planlagte investeringer nå. Agder Energi sier til EnergiWatch at de vil bygge mindre i tiden som kommer.

DROPPES: Dette er området i Røldal-Suldal Lyse skulle ruste opp i.

Varslet store investeringer

Investeringene i Røldal-Suldal var ment å doble kapasiteten i anleggene til 600 megawatt. Dette skulle også bidra til å øke den årlige produksjonen med mellom 0,2 terawattimer (TWh) og 0,25 terawattimer, opplyste selskapet.

Dette var blitt mulig etter et gunstig skattegrep. Overgangen til kontantstrømsskatt i 2021 og en periode med høye strømpriser det siste året har ført til at mange kraftselskaper har tørket støv av gamle prosjekter.

– Dette prosjektet er et bevis på det, sa Lyse-sjefen i august.

Noe som gjorde investeringen ekstra viktig var at den skulle øke effekten i vannkraftverkene. Litt forenklet kan man si at kraftverket da vil kunne drive langt flere panelovner og lyspærer enn tidligere.

Dette er særlig viktig fordi Norge om få år kan oppleve å mangle effekt i de kaldeste timene i året. Det advarte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nylig i en rapport.

Kraftverkene Røldal-Suldal ble bygget på 1960-tallet av Norsk Hydro. I fjor opprettet Norsk Hydro og Lyse et felles selskap som skulle eie alle kraftverkene deres på Sørvestlandet, Lyse Kraft DA.