Storstreik etter brudd i lønnsoppgjøret

Partene ble ikke enige etter å ha forhandlet siden fredag formiddag. Dermed blir nesten 25.000 ansatte tatt ut i streik fra mandag.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke klart å bli enige, og dermed blir det streik.

LO og NHO bekrefter søndag ettermiddag at det er brudd i meklingen i lønnsoppgjøret.

Dermed blir det storstreik.

Rundt 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag morgen klokken 6.

YS har også brutt meklingen, og tar ut i underkant av 1.500 medlemmer i streik fra mandag.

LO, YS og NHO er partene i frontfagsoppgjøret frontfagsoppgjøretFrontfag er utvalgte bedrifter fra bransjer som konkurrerer med bedrifter i utlandet. Hovedvekten av bedriftene er industribedrifter. De er plukket ut fordi det er disse norske bedriftenes økonomiske tåleevne, som avgjør hvor mye lønnsvekst som gis. Gis det for mye i Norge, vil det kunne svekke norske bedrifters konkurranseevne, som betyr at kostnadene til norske bedrifter går mer opp enn dem de konkurrerer med i utlandet.. De kom ikke til enighet i lønnsforhandlingene, som deretter gikk til mekling som begynte fredag.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det kun ble forhandlet om lønn. Det er første gang i moderne tid at det blir streik i et mellomoppgjør.

LO: – Krevde økt kjøpekraft

Søndag ettermiddag sa LO nei til skissen som riksmekleren la frem.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener totaliteten i skissen ikke var god nok for dem. I en pressemelding peker Følsvik på at hovedkravet deres var reallønnsvekst.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavtlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-lederen.

– Jeg vil understreke at det er hele LO som nå er i konflikt med NHO, sier LO-lederen på en pressekonferanse søndag kveld.

Der utdyper Følsvik bakteppet for dagens streikenyhet.

– Lederlønnsveksten og bonusbonanzaen som vi har sett gjennom siste året har på ingen måte gjort dette oppgjøret enklere.

Hun mener eierne og lederne har «demonstrert et mangel på magemål som representerer et klart brudd med den norske modellen».

– De er nødt til å ta seg kraftig sammen. Dette kommer ikke arbeidsfolk i Norge til å finne seg i. Det er også en grunn at til at streikeviljen er stor i LO-familien i dag.

NHO-sjefen: – Unødvendig

NHO-leder Ole Erik Almlid mener arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å unngå streik.

– Skissen burde vært akseptert. Den ville ivaretatt mange behov. Vi er veldig lei oss, sier Almlid.

Almlid sier på en pressekonferanse søndag kveld at han gjerne skulle vært den foruten.

– Vi har fått en unødvendig streik fordi LO ikke aksepterte skissen fra riksmekleren som NHO aksepterte, sier Almlid.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det er sterkt beklagelig at de nå går ut i streik, men at løsningen som ble skissert i meklingen ikke var god nok.

– Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate, sier YS-lederen.

Riksmekler Mats Ruland, NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte pressen etter bruddet i meklingen søndag ettermiddag.

Riksmekler Mats Ruland forteller at han la fram en skisse til løsning helt på slutten av meklingen.

– Den skissen har arbeidsgiver akseptert, mens den har vært forkastet fra arbeidstager. Det er ikke grunnlag for å fortsette arbeidet nå, sier Ruland.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Det betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

LO har derfor ved flere anledninger antydet at oppgjøret bør ende på en anslått ramme på mellom 4,9 og 5,4 prosent. En enighet mellom LO/YS og NHO blir førende for det de andre lønnsforhandlingene i øvrige tariffområder skal holde seg innenfor når de skal forhandle senere i år.

Trappes opp fredag

LO og YS har begge allerede før streiken var et faktum, varslet at den skal trappes videre opp på fredag.

Da vil LO ta ut ytterligere 15.500 ansatte, slik at om lag 38.500 LO-medlemmer vil være i streik fra slutten av neste uke.

Bryggerinæringen og en rekke ferger er blant de som rammes av streiken.

Også YS vil ta ut en ny pulje i streik fredag, varslet de søndag formiddag. YS andre streikeuttak vil bli på 460 medlemmer. Det vil få konsekvenser for blant annet vareleveransene til Rema-butikker og Postnord-sendinger.

Til sammen har YS og LO varslet at de vil ta ut over 40.000 medlemmer i streik.