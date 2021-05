Ytterligere utsettelser i Line Andersen-saken

Rettsmøtene i saken mellom NRK og Line Andersen er blitt utsatt i to omganger fredag. Det skal ha vært møter mellom partene for å diskutere et forlik.

Egil Sundvor og Vibeke Fürst Haugen fra NRK i rettssalen fredag. Line Andersen går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver NRK og krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver etter at hun ble fjernet fra skjermen mot slutten av 2019. Fredag er siste rettsdag i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Siste dag i saken skulle startet klokka 9 fredag morgen, men saken ble først utsatt til klokken 10 og deretter til klokka 11.

I morgentimene har NRKs sportsredaktør Egil Sundvor og divisjonsdirektør Vibeke Fürst Haugen vært til stede i rettslokalet hvor saken egentlig skulle gått, og har overfor NTB gitt uttrykk for at de ikke ønsker presse i rommet.

På vei inn i Oslo tingrett fredag morgen ville de ikke gi noen kommentarer, og de har siden vært ordknappe.

Line Andersen og hennes advokater er ikke til stede i det samme lokalet. Det er ukjent om det er direkte kontakt mellom partene fredag, men ifølge VG har det vært møter torsdag kveld, uten at det ble enighet om forlik.

På tampen av rettsdagen torsdag oppfordret rettens administrator Helen Andenæs Sekulic partene om å prøve å komme til en enighet.

Line Andersen saksøkte i februar sin arbeidsgiver for å ha blitt utsatt for en «usaklig endringsoppsigelse» etter å ha blitt fratatt oppgaver som programleder i 2019 og senere flyttet til en annen avdeling i NRK.

NRK hevdet på sin side at Andersen ble fjernet fra sjakksendingene og satt til andre oppgaver på grunn av sin «atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

Begge parter har i tre dager forklart seg og ført en rekke vitner i den opprivende saken i retten. Saken skal etter planen avsluttes fredag.