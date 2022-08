Nå elektrifiseres Utsirahøyden: – Vil bruke mer strøm enn hele Stavanger

Olje- og gassfelt står i kø for å skru på strømbryteren. Om ikke lenge er hele Utsirahøyden og Sleipner Øst elektrifisert via Johan Sverdrup-feltet. Den årlige kraftbruken, bare i dette området, blir større enn for hele Stavanger.



Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden