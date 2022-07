Millionutbytte for Sophie Elise

Sophie Elises aksjeselskap leverte et godt resultat i 2021. Influenceren tok ut et utbytte på 2,5 millioner kroner.

Influencer Sophie Elise omsatte for over 8 millioner i 2021

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Influencer og gründer Sophie Elise Isachsen leverte nylig sine regnskapstall for 2021. Selskapet hennes, Sophie Elise AS omsatte for i overkant av 8 millioner kroner i fjor.

Resultatet etter skatt ble 3,8 millioner kroner i 2021, en nedgang fra 4,8 millioner i 2020.

I 2021 tok hun ut 2,5 millioner kroner i tilleggsutbytte, én million kroner mindre enn året før.

Det ble også utbetalt rundt én million kroner i lønn fra selskapet, som har to årsverk.

Selskapet står oppført med en gjeld på i underkant av 5,5 millioner kroner.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise for en kommentar til resultat, foreløpig uten hell.

Mange jern i ilden

Sophie Elise har hittil gitt ut tre bøker, startet kosmetikkmerket Glöd og nylig lanserte hun solbrillemerket, The Shade. Til E24s Sommerprat uttalte hun at hun vil utvide businessen og med tiden starte flere selskaper.

– Jeg vil være litt inne i de fleste bransjer – alt fra restaurant, til eiendom, TV, produksjon og så videre.

Hun har allerede gjort suksess med varemerket Glöd som selger selvbruningsprodukter.

– Å bygge det opp var relativt enkelt fordi jeg visste det var et hull i markedet og noe jeg kunne gjøre stort, sa Isachsen til Sommerpraten.