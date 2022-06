Rekordresultat for Tesla Norway

Tesla Norway solgte og leaset biler for over 12 milliarder kroner i fjor.

Tesla Model 3 var fjorårets mest populære bil i Norge.

Hans M. Jordheim

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Etter en milliardskrell som følge av pandemi, stengte fabrikker og påfølgende leveranseproblemer i 2020, leverte Tesla Norway rekordresultat i fjor.

Inntektene ble doblet – fra 6,2 til 12,1 milliarder kroner.

Og på bunnlinjen satt selskapet igjen med 135 millioner kroner, en kraftig forbedring fra 26 millioner kroner året før.

Aldri før har Tesla Norway tjent mer penger i løpet av et år.

Les også Reuters: Musk sier Tesla må kutte 10 prosent av de ansatte

Mest populære bil

Inntektsøkningen kommer for det meste som følge av flere leverte biler i 2021 enn 2020, skriver selskapet i årsregnskapet.

Tesla Norway leverte 20.636 biler i fjor mot 8730 i 2020.

Det ble levert 12.261 Model 3, 8.227 Model Y og 148 Model S/X.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) var Model 3 fjorårets mest populære bil i Norge. Modellen sto for 6,8 prosent av totalen i det som var tidenes rekordår for nybilregistreringer.

Forventer mer forsyningsproblemer

Spørsmålet om fremtidig suksess for Tesla Norway er i stor grad sammenfallende med forhold som påvirker hele Tesla, skriver selskapet.

På lang sikt forventer elbilprodusenten å ha en gjennomsnittlig årlig vekst av bil-leveranser på 50 prosent.

For å lykkes med det, er de avhengig av stabile forsyningskjeder.

Det har man ikke hatt de siste årene. Konsernets fabrikker har vært på redusert kapasitet i flere kvartaler, og Tesla forventer at forsyningsproblemene vil fortsette gjennom året.

Spesielt er det vanskelig å få tak i nok databrikker (halvledere), noe som har vært en utfordring siden starten på 2021.

Tesla skriver at de har brukt alternative deler for å jobbe seg rundt problemet, men at det ikke er noen garanti for at det strekker til når de skal oppskalere produksjonen.

Les også Lange ventetider på elbil: Kjøpte bruktbil til samme pris som ny