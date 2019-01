Lokale investorer rører på seg igjen: Kjøpte eiendom i regionen for 1,9 milliarder

I fjor ble det kjøpt og solgt næringseiendom i regionen for over 7,2 milliarder kroner. Det er rekordhøyt. Lokale investorer sto for 1,9 milliarder, og er mer aktive enn på lenge.