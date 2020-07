Disse fritidseiendommene er alle kandidater til å bli årets dyreste. Eiendommen øverst til venstre, Ytre Kjeholmen 2, ligger ute for salg med prisantydning 30 millioner kroner. De to andre er nå solgt. Ullerøya (nede til venstre) ble solgt for 21 millioner kroner, mens Steinsøya, som hadde prisantydning 30 mill., nå også er solgt til en foreløpig ukjent pris.