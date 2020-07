Kjemper om å bli sommerens dyreste hyttesalg

Tre hytter i Blindleia utenfor Lillesand kniver om å bli sommerens dyreste hyttesalg på Sørlandet.

Disse fritidseiendommene er alle kandidater til å bli årets dyreste. Eiendommen øverst til venstre, Ytre Kjeholmen 2, ligger ute for salg med prisantydning 30 millioner kroner. De to andre er nå solgt. Ullerøya (nede til venstre) ble solgt for 21 millioner kroner, mens Steinsøya, som hadde prisantydning 30 mill., nå også er solgt til en foreløpig ukjent pris.

LILLESAND: Blindleia, et av Sørlandets mest populære – og dyreste – hyttestrøk, har hatt en god sommer når det kommer til salg av fritidseiendommer.

Nå kniver tre eiendommer i Lillesand om å bli sommerens dyreste hyttesalg på Sørlandet, men megleren holder fortsatt kortene tett til brystet.

Forrige uke ble Ullerøya, Magne Aas sin hytteeiendom, solgt for 21 millioner kroner – 2,5 millioner under prisantydning. Nå er også Steinsøya, med en prisantydning på 30 millioner solgt, men megleren vil ikke røpe prisen.

– Steinsøya ble solgt i forrige uke, jeg kan ikke uttale meg om til hvem eller pris, men det er en nordmann som er kjøper, sier megler Gustav Johan Sædberg.

Fædrelandsvennen kjenner til at Steinsøya tidligere har avslått bud på 21 millioner kroner – og hvis prakteiendommen har beholdt priskravene sine vil dette forbigå Ullerøya som det dyreste hyttesalget på Sørlandet i år.

Megleren ønsker ikke å oppgi prisen Steinsøya har blitt solgt for. Foto: Stein Olsen

Mulig «joker»

En annen eiendom for de spesielt interesserte er Ytre Kjeholmen 2. Med en prisantydning på 30 millioner kroner kan eiendommen bli «jokeren» om den blir solgt i sommer.

– Denne eiendommen har vi stadig interesse på. Det er ny visning allerede i morgen, men vi har ikke mottatt konkrete bud slik det er nå, forteller Sædberg.

Ytre Kjeholmen 2 kan bli en joker i kampen om hvilke feriebolig på Sørlandet som blir årets dyreste. Foto: Sondre Transeth

Hytta ble sist solgt i 2005 for 20 millioner til dagens eier. Siden har hovedhytta blitt totalrenovert og stedet oppgradert, og har nå altså en prisantydning på 30 millioner kroner.

– Han som kjøpte hytta har gjennomført totalrenovering, og bygd ny hytte på eiendommen, forteller Sædberg.

Ytre Kjeholmen har basseng og panormautsikt. Foto: Sondre Transeth

Prisantydningen på Ytre Kjeholmen 2 er 30 millioner kroner. Foto: Sondre Transeth

– Jeg gleder meg

Geir Hermod Almås (56), som er bosatt i Oslo, har kjøpt fritidseiendommen på Ullerøya utafor Lillesand til 21 millioner kroner. Almås er daglig leder i Softox Solutions as, som arbeider med forskning og utviklingsarbeid innenfor bioteknologifeltet.

Det er en ordknapp, men fornøyd kjøper som uttaler seg til Fædrelandsvennen

– Jeg gleder meg til å tilbringe mange år ved Brekkestø, forteller Almås.

Magne Aas forsøkte å selge den aktuelle eiendommen i 2018 for 23,5 milllioner kroner, før han la den ut for salg igjen i sommer til samme pris. Han har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen at responsen på eiendommen har vært god.

Til tross for at han mente kombinasjonen av to sandstrender, brygge, sjøbu og en hytte som kun er sju år gammel skulle føre til at han fikk prisantydningen, ble eiendommen solgt for 2,5 millioner kroner lavere enn forventet.

Magne Aas har ikke besvart Fædrelandsvennen sine henvendelser mandag kveld.

Rett sør for Brekkestø ligger eiendommen som er kjøpt av Geir Hermod Almås. Foto: Privat

«Koronakjøpere»

Sædberg sier at sesongens hyttemarked har vært positivt.

– Det er mange hytter som er solgt i Lillesand, Kristiansand og Søgne i år. Mange går unna, og vi opplever et positivt fritidsmarked til nå i sommer, forteller han.

Han skulle ønske at flere hytter var tilgjengelige på markedet.

– Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Vi skulle gjerne hatt mer for salg, sier Sædberg.

Han tror likevel ikke det er for seint å gjøre hyttedrømmen til virkelighet i løpet av sommeren.

– Jeg var på en hytte seinest i dag, og skal på hytte på onsdag, som skal ut for salg, forteller megleren.

– De som har vært på jakt etter en hytte å bruke i sommer, blant annet de såkalte «koronakjøpere», er heller litt seint ute, men kan få kjøpt hytte for bruk på seinsommer og høst, fortsetter Sædberg.

Impulskjøp

Tidligere i sommer kjøpte den 70-årige mangemillionæren Torstein Erevik fra Stavanger en fritidseiendom i Blindleia for for 19,25 millioner. Da var dette sommerens dyreste sørlandshytte, men nå er denne summen forbigått.

– Jeg er godt fornøyd med handelen, ellers hadde jeg ikke gjort den, sa Erevik til Aftenbladet den gang.

Fritidseiendommen i Blindleia ble solgt for 19,25 millioner kroner til Torstein Erevik fra Stavanger. Foto: Tor Erik Schrøder, Inviso. Foto: Tor Erik Schrøder, Inviso

Han var gjennom en budrunde før han til slutt kjøpte fritidseiendommen på Kalvøya i Blindleia til det som var prisantydning – 19,25 millioner kroner.

– Det hele var ganske impulsivt. Jeg fant den på Finn og likte det jeg så. Den ligger på en fantastisk plass og har sol fra morgen til kveld. Og så er jeg glad i sjøen, sa Erevik.