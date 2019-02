Har du andeler i aksjefond? Kanskje også et fint overskudd etter mange år? Og arvinger?

Skynd deg å opprette aksjesparekonto! Du kan nemlig glede arvingene og deg selv med å gi dem skattefrie gaver mens du lever - og samtidig overlate hele skatten til arvingene seinere!

Hvis du har aksjer eller andeler i aksjefond kan du ta ut penger fra aksjesparekontoen og gi til arvingene dine (eller andre!) uten at noen betaler skatt. Du kan ta ut hele kostprisen på denne måten. Kostprisen er det du i sin tid betalte for aksjene eller fondsandelene.

Når du har delt ut disse pengene, kan du la gevinsten stå på kontoen i fred og ro. Når du er borte, blir det arvingene sin oppgave å betale gevinstskatt!

Genialt?

Usympatisk?

Kanskje ikke. Det er jo ikke en veldig raus måte å behandle sine arvinger eller venner på. Samtidig er det dine egne penger, og hvis du vil, så kan du heller bruke dem på hestespill og sydenturer.

Uansett: Nå er det fullt mulig og helt lovlig å overlate skatten til arvingene, takket være den nye ordningen med aksjesparekonto.

Men det er selvsagt ikke det som er det viktigste med ordningen.

– Ordningen kom i stand for å legge bedre tilrette for sparing i aksjer og aksjefond, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (h) til Aftenbladet. Han sitter i finanskomiteen.

– Opprinnelig satte vi en frist for å opprette en aksjesparekonto i fjor sommer, men selv om vi utvidet fristen ut året i fjor, så var det altfor få som gjorde det, sier Stokkebø. - Derfor har vi nå utsatt fristen til ut 2019.

Denne tabellen viser (i millioner kroner) hvor mye av det totale beløpet i norske privatpersoners aksjefond som er inni aksjespareordningen (ASK), og andelen per dato:

Tidspunkt ASK-midler Forv.kapital i aksjefond, personmarked Andel i prosent 31.12.2017 51 961 140 528 37 pst 30.06.2018 61 394 138 410 44 pst 30.10.2018 64 489 140 657 46 pst 31.12.2018 72 751 131 144 55 pst

Mange er trege

Kristoffer Knudsen er sjef for sparingen i Sparebank 1 SR-Bank, og han bekrefter at mange sparekunder har vært trege.

– 27.100 av våre personkunder har opprettet aksjesparekonto. Det er mange, men bare omtrent halvparten av de som kan gjøre det, sier Knudsen.

65 prosent av det samlede beløpet som personkundene i SR-Bank har plassert i aksjer og aksjefond, er nå innenfor ordningen med aksjesparekonto.

Nordmenn er verdensmestre i å investere i egen bolig, og det har vært lønnsomt i mange tiår. Men nå er det ventet at boligprisene ikke vil stige like mye, og da kan aksjer og aksjefond være et alternativ.

Fakta: Et dårlig papir? Dersom man har et urealisert tap på et verdipapir er det ikke opplagt at det er best å overføre papiret til en aksjesparekonto. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Man får nemlig ikke skattefradrag på tapet når papiret står på en aksjesparekonto. Fradraget får man først når hele aksjesparekontoen er realisert (altså solgt) og kontoen avsluttes. Hvis planen din er å beholde verdipapiret og satse på at det etterhvert kommer over i pluss, så kan du overføre til aksjesparekonto. Men dersom du planlegger å ta tapet, er det trolig best å selge papiret før man overfører. Da får man skattefradraget med en gang og så kan man eventuelt kjøpe et annet papir som du har støtte tro på. Husk at du uansett ikke mister skattefradraget for godt, det blir bare utsatt. Etter at overgangsordningen stenges den 31.12.2019, må man ved flytting inn til aksjesparekonto betale skatt/fradrag for urealisert gevinst/tap.

Mindre bolig - mer aksjer

Lene M. Refvik, daglig leder i Aksje Norge sier til NRK at myndighetene ønsker å få flere til å spare i aksjemarkedet framfor i boligen. Mens nordmenn har overinvestert i bolig, sparer vi relativt lite i norsk næringsliv gjennom aksjer.

– Nordmenn har tradisjonelt spart mindre i aksjer enn folk i andre land. I Sverige eies ti prosent av aksjene på børsen av privatpersoner, mens privatpersoner eier bare fire prosent av de børsnoterte aksjene i Norge, sier Refvik.

SR-Bank

Skatten er 31,68 pst

Ordningen med aksjesparekonto er etablert for at det skal bli lettere for folk flest å kjøpe og selge aksjer og aksjefond. Uten en slik konto må man nemlig betale skatt på gevinsten den dagen andelen blir solgt. La oss si at du har kjøpt andeler i en fond for 50.000 kroner, og at verdien nå har vokst til 75.000 kroner. Når du selger, må du i dag betale 7.920 kroner i skatt.

– Det fine med aksjeparekonto er at du kan selge og kjøpe aksjer og aksjefond innenfor aksjesparekonto uten å tenke på skatt, sier Kristoffer Knudsen.

Fakta: Mye i fond Ny statistikk viser at det er plassert 72,7 milliarder fondskroner på aksjesparekonto. Ved nyttår hadde nordmenn opprettet 416 000 aksjesparekontoer (ASK) med en total forvaltningskapital på 72,7 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Dette gjelder plasseringer av aksjefondsmidler. Enkeltaksjer kommer i tillegg.

Skatt seinere

– Men går staten dermed glipp av mye skatt?

– Nei, egentlig ikke. Men statens skatteinntekter kommer seinere. Ordningen handler ikke om skattelette, men utsatt skatt, sier Knudsen. - Den dagen du tar ut gevinsten din, må du betale like mye skatt på gevinsten som i dag, nemlig 31,68 prosent.

I tillegg er det sånn, som beskrevet i eksempelet med arvingene, at det første man tar ut av kontoen når man selger, er kostprisen, altså kjøpesummen. Uten aksjesparekonto løper det skatt fra den første kronen når man selger med gevinst.

– En av hensiktene med aksjesparekonto-ordningen var å likestille småsparere og mer profesjonelle aksjeinvestorer, sier Knudsen. - De profesjonelle oppretter jo gjerne en eget aksjeselskap som handler med aksjene. I et aksjeselskap kan man også utsette skatten til man tar ut gevinsten. Nå er småsparerne og de proffe likestilt.

Fakta: Skatteordning Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond som ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond, samt bytte mellom ulike aksjefond, uten at du må betale skatt av gevinsten før midlene tas ut av kontoen. Det er bare rene aksjefond (eller fond med mer enn 80 prosent av midlene plassert i aksjer) som kan plasseres i en aksjesparekonto. Kombinasjonsfond (fond med både aksjer og andre produkter, som rentepapirer) kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.

Gjort på et øyeblikk

– Jeg vil absolutt oppfordre folk til å lege seg en slik konto, sier Stokkebø til Aftenbladet. - Det kan ordnes i nettbanken med noen få tastetrykk, i løpet av noen minutter.

– Hvorfor tror du så mange sparere ikke har gjort det allerede?

– Jeg tror først og fremst det skyldes at folk ikke har skjønt hensikten med en slik konto. Og at mange har et svært avslappet forhold til fondet sitt. De fleste driver ikke aktivt kjøp og salg av aksjer og aksjefond. Men uansett så er det praktisk å lage seg en slik konto i dag. Da kan du i framtiden kjøpe og selge, og altså utsette skatten, sier Stokkebø.

