Lykken snur på børsene i Asia

Nikkei-indeksen i Tokyo åpnet med en oppgang på 0,7 prosent da handelen kom i gang fredag. Den bredere Topix-indeksen la på seg like mye etter at børsene i New York karet seg opp i positivt territorium på slutten av torsdagen. Oppturen i USA kom etter meldinger om at sentralbanken kan bli mer tilbakeholden med renteøkningene, en nyhet som også ble godt mottatt på den andre siden av Stillehavet.

Hang Seng-indeksen i Hongkong steg med 0,4 prosent fredag formiddag og også de kinesiske børsene kunne notere seg for en oppgang, om enn noe mer beskjeden. I Shanghai steg hovedindeksen 0,2 prosent, mens indeksen i Shenzhen bare beveget seg knappe 0,1 prosent.