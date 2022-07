Norsk Vedsentral spår vedmangel i høst

Høye strømpriser gjør at folk allerede er i gang med å planlegge innkjøpet av ved for neste sesong. Nå spår en leverandør vedmangel i høst.

Mange er urolige for høye strømpriser til vinteren, og er i gang med å kjøpe ved for neste sesong.

– Vi merker nå at folk er urolige, mange har tatt kontakt i mai/juni/juli om kjøp av ved, det har vi aldri hatt noe særlig av før. Derfor har vi nå også åpnet for bestillinger for høsten. Vanligvis har vi startet dette i august. Det kommer bestillinger hver dag nå, forteller Øystein Skjesol, daglig leder i Norsk Vedsentral til Nationen.

Norsk Vedsentral leverer ved til privatpersoner. Skjesol spår at importmarkedet vil kollapse til høsten, og tror ikke at økt norsk produksjon vil dekke etterspørselen.

– Det er sannsynligvis mange småprodusenter som har laget ved til årets sesong. Det pleier å være mange som blir inspirert av et godt år slik det var i fjor. Det kommer neppe til å demme opp for at importmarkedet sannsynligvis kollapser i høst. Svært mye av veden som har blitt importert som baltisk ved, har sin opprinnelse i Russland og Belarus. Det er allerede svært vanskelig å få tak i virke for produksjon i Latvia og Litauen, sier han.

Hos Norsk Vedforum, som er en organisasjon for norske vedprodusenter, kan de også fortelle om økt salg og forbruk. Tall fra SSB viser at vedforbruket har økt med 1,08 milliarder kWt siden 2019.