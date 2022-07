Equinor starter opp produksjonen på streikerammede felt

Feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst starter opp igjen etter tvungen lønnsmend i oljestreiken.

Oseberg-feltet starter opp igjen etter å ha vært stengt en dag.

Feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst starter oppkjøring av produksjon, etter at streiken blant medlemmer av arbeidstagerorganisasjonen Lederne er avblåst.

Det skriver Equinor i en pressemelding onsdag.

Tirsdag ble klart at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen griper inn i konflikten mellom Lederne og Offshore Norge (tidligere Norsk olje og gass), og at det blir tvungen lønnsnemnd.

– En arbeidskonflikt er partenes ansvar. Dette er en svært uheldig situasjon på et uheldig tidspunkt. Vi er ikke glade for ansvaret blir skjøvet over på regjeringen, sa Persen til E24.

Arbeidstagerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt natt til tirsdag ut 74 medlemmer ut i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Leder Audun Ingvartsen i Lederne var overrasket over at regjeringen griper inn etter under et døgn.

– Jeg er overrasket over at Norsk olje og gass ikke har kommet og møtt oss sånn at vi kunne løst dette som parter, men det er ikke så rart når de venter på at regjeringen skal komme å løse opp for dem, sier Ingvartsen.

89.000 fat oljeekvivalenter per dag

Samlet produksjon fra Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er rundt 89.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, hvorav 27.500 foe per dag er gass, meldte Equinor i en pressemelding tirsdag.

Natt til onsdag 6. juli hadde Lederne varslet at streiken ville utvides til å gjelde Heidrun, Kristin og Aasta Hansteen. For Equinor vil det bety at de feltene også ville bli nedstengt, i tillegg til Tyrihans-feltet, som er knyttet til Kristin-plattformen.

Samlet produksjon fra Heidrun, Kristin/Tyrihans og Aasta Hansteen er rundt 333.000 foe per dag, hvorav 264.000 foe per dag er gass.