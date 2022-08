Høyeste strøm­pris noen­sinne i morgen

I Sørvest-Norge blir strømmen historisk dyr tirsdag. Det blir også en klar ny årstopp på Østlandet.

Sørvest-Norge slår tirsdag den forrige rekorden for strømprisen her til lands, som ble satt i slutten av juli.

Snittprisen gjennom morgendagen blir 4,40 kroner kilowattimen i dette prisområdet, ifølge tall fra Nord Pool. Prisen holder seg jevnt høy gjennom hele døgnet, og ligger over fire kroner med unntak av én time.

Det blir også en klar årstopp på Østlandet, som får en døgnpris på 3,16 kroner kilowattimen tirsdag. Prisen blir spesielt høy her i timene mellom klokken 22 og midnatt, da prisen kommer opp i rundt 4,6 kroner kilowattimen.

Vestlandet, som blant annet dekker området rundt Bergen, får noe billigere strøm med en døgnpris på 2,70 kroner kilowattimen.

Spesielt lav magasinfylling i sørvest er med på å forklare at prisen er enda høyere der enn i resten av Sør-Norge, som også har mindre vann i magasinene enn normalt. Analytikere har også trukket frem de høye gassprisene og energikrisen i Europa som forklaringen på de svært høye prisene i deler av landet. Sør-Norge er koblet opp mot det europeiske markedet gjennom flere utenlandsforbindelser.

I Midt-Norge og Nord-Norge er prisen langt lavere, men her har det også oppstått en klar prisforskjell mellom de to områdene som tidligere har hatt lignende priser.

I Nord-Norge er døgnprisen så lav som ett øre per kilowattime, mens den i Midt-Norge ligger på 77 øre kilowattimen.

Kraftprisen hos Nord Pool er oppgitt utenom nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

Rettelse: E24 skrev først at det var årstopp også for prisområdet Vestlandet, men det gjelder kun for Østlandet (og for Sørvest-Norge som setter rekord). Saken ble endret klokken 13.22 tirsdag 15. august.