Skal investere 12 milliarder for å få disse batteriene ut i verden

Gründer og daglig leder, Svein Kvernstuen, viser hvordan Beyonders batterier ser ut.

– Dette er gullet vårt. Disse skal vi produsere millioner av. Beyonder-sjef Svein Kvernstuen varsler et batteri-eventyr av internasjonalt format - styrt fra Forus. Prislapp: 12 milliarder kroner. Minst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg tror ikke folk helt skjønner hva vi holder på med - eller hvor stort dette er. Vi driver altså med internasjonal høyteknologi og utvikling av en helt unik batteritype. Og det skjer her på Forus. Jeg synes det er steinkult, sier Svein Kvernstuen.

Det skjer altså ting på Forus. Ikke bare inne i det gamle trykkeriet til Aftenbladet, hvor batteriselskapet Beyonder har hatt sitt hovedkontor de siste årene, men også utenfor i form av hektisk byggeaktivitet.

På den delen mot Ikea er det den nye sykkelstamveien som bygges, men i svingen inn mot blant annet Plantasjen, Power og Extra Leker er det kommet et nytt, stort bygg. Dette er det nye testsenteret til Beyonder.

– Byggene henger sammen slik at vi vil få i overkant av 15.000 kvadratmeter her. Det vil holde en god stund, men etter hvert utelukker jeg ikke at vi trenger å bygge mer, sier Kvernstuen.

– Hvor mye koster Forus-satsingen?

– Rundt 1 milliard.

Og det er bare starten...