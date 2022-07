Dette tilbyr SAS om du rammes av streik

Selskapet dekker blant annet transport og overnattingskostnader, viser et infoskriv.

MULIG STREIK: Hvis flyet ditt blir stående på bakken, er det flere ting du har krav på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Partene har nok en gang utsatt fristen til å komme til enighet - denne gangen til mandag klokken 12. Om meklingen i Stockholm ikke fører frem, er det fare for streik blant rundt 900 piloter. Dette vil ramme tusenvis av reisende.

Pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund, sier selskapet forholder seg til gjeldende lover og regler, og vil kompensere alle reisende ved streik.

E24 har fått oversendt infoskriv fra SAS som de vil dele ut til passasjerene dersom det blir streik.

– Ordningene er utformet spesifikt til et tilfelle hvor det blir streik, sier Sund.

Før en eventuell streik iverksettes, tilbyr SAS gratis ombooking på flygninger frem til 5. juli.

Du kan ombooke til en SAS-flyging på en annen dato innenfor de neste 360 dagene til samme destinasjon, hvis samme serviceklasse er tilgjengelig, skriver selskapet.

Om det skulle bli streik og flygningen din blir innstilt, har du tre muligheter:

1. Kanseller billetten din og få den refundert

Du kan be om refusjon på sas.no. Hvis du bestilte via et reisebyrå eller en turoperatør må du kontakte dem.

2. Ombooking til en flyging på et senere tidspunkt

SAS skriver at om du ønsker å endre reisen til et senere tidspunkt, kan du kontakte SAS’ kundeservice etter at streiken er over. For alle reservasjoner gjort av SAS, besøk sas.no for kontaktinformasjon.

3. Arrangere alternative reisemåter

Om du er nødt til å reise, kan du ordne med alternativ transport på egen hånd og deretter søke om refusjon. Om SAS ikke klarer å booke deg om til en ny flyging som tilsvarer din opprinnelige avgangstid, kan du bestille hos et annet flyselskap, ta tog, buss eller leie en bil.

SAS skriver at de da refunderer differansen av kostnaden til ny alternativ transport under sammenlignbare transportvilkår og din ubenyttede SAS-billett.

Øvrige utgifter

SAS skriver dessuten at de dekker ulike utgifter dersom du skulle bli rammet av streik:

Overnatting:

Blir du forsinket over natten og trenger overnatting, må du ordne med overnatting på egenhånd, og få det refundert i ettertid mot fremleggelse av kvittering.

Selskapet erstatter kostnaden for overnatting på et standardhotell som tilsvarer 250 euro per natt, per rom, skriver selskapet.

Måltider:

Dersom du må vente på ny avgang i mer enn to timer, vil SAS kompensere for rimelige utlegg til mat og alkoholfri drikke i ventetiden. Om det ikke er mulig å få tak i matkuponger, må du legge ut for dette selv.

Maksimal erstatning for frokost/lunsj og middag er 50 euro per dag per person.

Transport mellom flyplass og hotell:

Transportkostnader mellom hotell og flyplass erstattes dersom ventetiden inkluderer overnatting og flygingen er forsinket til neste dag.

SAS erstatter utlegg for lokaltog, busser eller annen lokal offentlig transport til og fra flyplassen.

Utlegg for taxi refunderes kun dersom ovenstående transportmiddel ikke er tilgjengelig. Transport med private limousiner vil ikke erstattes.

Telefonsamtaler:

Selskapet erstatter deg for kostnaden for to telefonsamtaler eller kostnaden for å sende to e-poster slik at du kan endre dine reiseplaner.

Ta vare på kvitteringer

Dersom man bruker mer enn de gitte beløpene, gjøres en individuell vurdering, og et rimelig beløp vil dekkes, skriver SAS.

Selskapet ber samtidig de reisende om å ta vare på alle kvitteringer.

Fakta Generelle krav og rettigheter ved innstilt fly Hvis flyet ditt blir innstilt, skal flyselskapet tilby deg tre følgende alternativer: Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet. Ombooke deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig. Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett. Så mye kan du kreve i kompensasjon: 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km

400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km

600 euro for alle øvrige flyginger Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flyging til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygingen som var bestilt, med mer enn 2 timer ved flyging opptil 1500 km

3 timer ved flyging innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km

4 timer for alle øvrige flyginger Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen. Kilde: Forbrukerrådet Les mer