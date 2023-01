Frp-ordfører høyner fly­veddemål tross avgiftsøkning

Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune, har gjennom sitt selskap veddet millioner av kroner på Norse Atlantic. Nå øker han innsatsen ytterligere.

SATSER PÅ FLY-AKSJER: Frp-politiker Tom Henning Slethei og hans selskap Alto Holding hopper på aksjonærlisten til Norse Atlantic. Det skjer til tross for den nylig innførte økningen i flypassasjeravgiften.

Aksjonærlisten til Norse Atlantic viser at Tom Henning Sletheis selskap Alto Holding as i løpet av romjulen har økt sin beholdning med fire millioner aksjer.

Slethei er politiker i Fremskrittspartiet og ordfører i Sola kommune i Rogaland.

Med den siste beholdningsøkningen er Sletheis selskap oppe på fjerde plass på listen over største aksjonærer i Norse Atlantic.

Sletheis Alto Holding står nå oppført med 5,9 millioner aksjer i Norse Atlantic, tilsvarende 2,86 prosent av flyselskapet.

Aksjene er verdt 11,8 millioner kroner basert på siste sluttkurs.

Aksjonærlister har generelt to dager etterslep og fanger dermed ikke opp endringer som har skjedd i disse to dagene.

E24 har vært i kontakt med Slethei. Han ønsker ikke å kommentere investeringen, men skriver følgende i en SMS:

«Ellers viktig presisering, det er ikke meg men et selskap jeg eier som har investert i den.»

Alto Holding er ifølge siste tilgjengelige årsrapport fra 2021 heleid av Slethei.

Økt flypassasjeravgift

Investeringen i Norse Atlantic kommer til tross for en økning i flypassasjeravgiften som rammer langdistanseflyselskapet. Avgiftsøkningen ble innført ved nyttår.

Fremskrittspartiet og Norse Atlantic har vært kritisk til avgiftsøkningen.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Roy Steffensen har påpekt at Frp foreslo å fjerne hele flypassasjeravgiften. Steffensen har argumentert med at flybransjen allerede opplever redusert trafikk på grunn av at folk sparer mer og reiser mindre, samtidig som de merker økte drivstoffkostnader.

«Nå øker regjeringen og SV i tillegg flypassasjeravgiften og begrunner det med klimapolitikk, men dette er bare symbolpolitikk. Det vil ikke bli færre reiser totalt sett, men det blir i stedet dyrere å fly, tilbudet blir dårligere og Norge går glipp av arbeidsplasser», skrev Steffensen 8. desember i en e-post til E24.

Norse Atlantic skrev i en børsmelding tidligere samme dag at selskapet var dypt bekymret over økningen i flypassasjeravgiften.

Flyselskapet truet med å droppe direkteruter til og fra Norge, og meldte at det vil ramme norske bedrifter og passasjerer.

Den høye satsen for reiser fra Norge til destinasjoner utenfor Europa for flypassasjeravgiften har økt med 45 prosent. Dermed har den etter nyttår steget til 320 kroner.

Milliardtap

Norse Atlantic hentet nylig 300 millioner kroner i friske penger til den britiske satsingen.

Da selskapet varslet om pengeinnhentingen, la det også ved regnskapstall som viste et tap før skatt på over en halv milliard kroner i tredje kvartal 2022.

Norse Atlantic tapte 54,62 millioner dollar før skatt i kvartalet, tilsvarende 534 millioner kroner med dagens kurs.

I første halvår 2022 gikk selskapet i minus med 51,27 millioner dollar før skatt.

Det samlede underskuddet siden oppstarten i februar 2021 var ved utgangen av tredje kvartal 2022 på 113,08 millioner dollar før skatt, viser E24s beregninger. Beløpet tilsvarer drøye 1,1 milliarder kroner med dagens kurs.

Fakta Norse Atlantic Flyselskap som satser på langdistanse mellom Europa og USA

Startet av toppsjef og storeier Bjørn Tore Larsen i februar 2021.

Hadde første flyging i juni 2022

Er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 412 millioner kroner Les mer

Deltok i Flyr-emisjon

I tillegg til Norse Atlantic, har Sola-ordføreren gjennom sitt selskap også satset på det kriserammede flyselskapet Flyr.

En oversikt E24 har tilgang til viser at Alto Holding kjøpte 125 millioner aksjer i emisjonen til Flyr i fjor høst. Det betyr at han gjennom sitt selskap skjøt inn 1,25 millioner kroner i Flyr-emisjonen.

På Flyrs mest oppdaterte aksjonærliste står Alto Holding oppført med tilsvarende antall aksjer. Disse har i dag falt i verdi til 700.000 kroner, i tråd med kursfall i det kriserammede flyselskapet.

Dermed eier Sletheis selskap flyaksjer for i alt 12,5 millioner kroner på Oslo Børs.

Alto Holding har i hovedsak investert i eiendom, men hadde markedsbaserte aksjer for 36,7 millioner ved utgangen av 2021, viser årsrapporten. Egenkapitalen var da på 44,8 millioner kroner.

Slethei hadde en ligningsformue på 30,8 millioner kroner i 2021.