Euroen over 12 kroner for første gang siden mars 2020

Kronesvekkelsen bare fortsetter. Euroen er nå på et av sine dyreste nivåer mot kronen noensinne.

Kopier lenke

Kopier lenke

Saken oppdateres ...

Kronen har bare svekket seg mer og mer mot viktige utenlandske valutaer i år.

Tirsdag ettermiddag ble euroen enda et hakk dyrere, og passerte milepælen å koste 12 kroner ved 16-tiden.

Siden har den vaket rett over og under den grensen. Ved 16.50-tiden koster euroen så vidt over 12 kroner.

Dette er første gang siden mars 2020, helt tidlig under coronapandemien, at euroen bikker 12 kroner.

Den norske kronen har også svekket seg mot dollaren tirsdag. Én dollar koster i skrivende stund 11,19 kroner. Dollaren bikket over 11 kroner i forrige uke.

Tidligere tirsdag ventet valutastrateg Dane Cekov i Nordea at euroen kunne passere over 12 kroner i morgen, onsdag. Det fordi Norges Bank i morgen kunngjør hvor mye kroner de skal selge i juni kroner de skal selge i juniNorges Banks kronesalg skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Isolert sett blir det gjerne fremhevet at lavere kronesalg taler for en sterkere krone.. Norges Bank reduserte kronesalget i april og mai.

– Det er vanskelig å se for seg markant lavere kronesalg slik en rekke utenlandske aktører har sett for seg ettersom statens petroleumsinntekter vil være markert høyere enn oljepengebruken i år, sier Cekov.

Har slitt med å forklare

Økonomer og eksperter har slitt med å forklare hvorfor kronen har svekket seg så mye som den har gjort i år mot dollaren og euroen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa ved forrige rentemøte at svekkelsen var større enn Norges Bank kan forklare med sine modeller, og at det rett og slett er vanskelig å forklare valutabevegelser.

Uro i de internasjonale finansmarkedene og lavere oljepris er faktorer som tradisjonelt har vært trukket frem som negativt for kronen. Høyere renter og renteforventninger i utlandet pekes også på, da det er mer attraktivt å plassere penger der man får mest igjen for det. Kronesalgene til Norges Bank er også blitt trukket frem som en potensiell bidragsyter.

Dyrere ferie og import

Svak krone betyr at alt man kjøper i utlandet blir dyrere. Det gjelder hotellopphold og restaurantbesøk når man er på ferie i land som bruker euro og dollar, men påvirker også netthandel i utenlandske butikker.

Prisene her hjemme påvirkes også av at andre valutaer blir dyrere. Alt som importeres til Norge koster da mer, og det bidrar derfor til den allerede kraftige prisveksten man har sett her til lands i lengre tid.

Norges Bank uttalte da at den svake kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg.

Den svenske kronen har også svekket seg, men ikke like mye som den norske. Mandag uttalte Sveriges visesentralbanksjef at kronen kunne bli et problem.

Norske bedrifter som selger varer til utlandet får på den annen side mer igjen for produktene sine når kronen er svak. Sjømatsektoren er blant bransjene som har fått merke dette, med sjømatvekst tross lavere eksport.