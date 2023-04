Aker BP tjente mindre enn ventet i første kvartal

Overskuddet til oljeselskapet før skatt var på mer enn 19 milliarder kroner.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP leverte et resultat før skatt på 1,82 milliarder dollar i første kvartal 2023, viser kvartalsrapporten. Det tilsvarer et overskudd på rundt 19,3 milliarder norske kroner med dagens valutakurs.

Inntektene endte samtidig på 3,31 milliarder dollar. Resultatet etter skatt kom inn på 187 millioner dollar.

Overskuddet var svakere enn ventet, mens omsetningen er omtrent som analytikerne hadde trodd på forhånd.

Aker BP foreslår et utbytte for kvartalet på 0,55 dollar per aksje. Det er, som varslet, en økning fra utbyttet på 0,53 kroner kvartalet før.

Slik var forventningene og de tidligere kvartalsresultatene for oljeselskapet:

På forhånd hadde analytikerne ventet at Aker BP skulle få et resultat før skatt på 1,96 milliarder dollar i første kvartal, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. Omsetningen var ventet å komme inn på 3,3 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt var ventet å bli 441 millioner dollar.

I første kvartal i fjor hadde Aker BP et resultat før skatt på 1,78 milliarder dollar, en omsetning på 2,29 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 522 millioner kroner.

I forrige kvartal, fjerde kvartal 2022, tjente oljeselskapet 2,18 milliarder dollar før skatt, 112 millioner dollar etter skatt og hadde en omsetning på 3,83 milliarder dollar.

Varslet milliardnedskrivning

Aker BP varslet i forrige uke at de ville ta en nedskrivning på 400 millioner dollar før skatt i første kvartal 2023, tilsvarende rundt 4,2 milliarder kroner. Etter skatt var nedskrivingen anslått til rundt 300 millioner dollar.

Nedskrivningene kom til slutt på 373 millioner dollar, viser kvartalsrapporten.

Nedskrivingen er hovedsakelig knyttet til at Aker BP besluttet å droppe Troldhaugen-prosjektet ved Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, ett av de ti utbyggingsplanene de meldte om i slutten av 2022. Det ga sparing på investeringssiden, men gjorde samtidig at man går glipp av oljeressurser.

Forventning om lavere priser fremover oppgis også som en årsak bak nedskrivingen. Aker BP tar ikke tap på nedskrivingen, men nedjusterer verdien på eiendelen – en såkalt «non-cash»-nedskriving.

Holder fast på forventningene

Aker BP skriver i kvartalsrapporten at selskapets økonomiske plan for 2023 ligger fast.

Investeringene ventes å ligge på 3–3,5 milliarder dollar i år.

Produksjonen ventes å være på 430–460 millioner fat oljeekvivalenter per dag, med en produksjonskostnad på 7–8 dollar per fat oljeekvivalenter. I første kvartal var produksjonskostnaden på linje med dette, på 7,2 dollar.

Selskapet varslet ved tallslippet etter fjerde kvartal at det venter å betale ut et kvartalsvis utbytte på 0,55 kroner per aksje i 2023, tilsvarende et årlig utbytte på 2,2 kroner per aksje.

Økt produksjon – lavere pris

Milliardnedskrivningen ble varslet samtidig som selskapet presenterte hvor mye de hadde fått betalt for oljen og gassen de produserte i første kvartal.

Aker BP oppnådde en oljepris på 78,4 dollar fatet, som var lavere enn begge de foregående kvartalene. For naturgassen oppnådde selskapet en pris på 98,7 dollar per fat oljeekvivalenter, også det betydelig lavere enn i siste del av 2022.

Produksjonen økte samtidig til 452.700 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet. Økningen var drevet av høyere oljeproduksjon, som utgjør den klart største andelen av Aker BPs produksjon.