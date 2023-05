SSB nektes innsamling av matkvitteringer

Datatilsynet begrunner vedtaket om tilliten til det offentlige Norge. SSB varsler at de ikke legger saken død helt ennå.

SETTER FOTEN NED: Datatilsynet nekter SSB daglig strømming av data fra de fire store dagligvarekjedene.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i en pressemelding.

De har nå vedtatt det tilsynet varslet i november i fjor: SSB får ikke lov til å samle inn data fra den norske befolkningens dagligvarekjøp.

SSB ønsker å bli fôret daglig med såkalt bongdata fra landets dagligvareaktører. På den måten ville de kunne lage bedre statistikk over nordmenns forbruk og kosthold.

Dette ville SSB samle inn Bongdataene ville blant annet inneholde: • varenavn • pris per vare • totalsum på kvittering • betalingsmåte • beløp per betalingsmåte • start- og sluttid for handel • identifikator på retur • identifikator på avsluttet handel • identifikator på salg/tilbud Eventuelle kundelojalitetsnumre skulle ikke rapporteres.

Men det finnes grenser for hvor mye det er nødvendig for offentlige myndigheter å vite om den enkelte innbygger, påpeker Datatilsynet. Selv om intensjonen er god.

«Datatilsynet mener at man må akseptere at ikke alle statistiske formål kan oppnås fullt ut», skriver tilsynet i vedtaket.

Et spørsmål om tillit

– Selv om formålet med innsamlingen er anonym statistikk, vil imidlertid inngrepet i den enkeltes personvern ha skjedd allerede ved innsamlingen av personopplysningene, sier Coll.

Direktør Line Coll i Datatilsynet

Datatilsynet påpeker at de ikke setter ned foten fordi de frykter at personopplysningene ville blitt misbrukt, men at det handler om tilliten til det offentlige Norge.

– Innsamling av bongdata vil være en helt ny form for datainnsamling fra private aktører, gjennomført av offentlige myndigheter. Innbyggerne har ingen reell mulighet til å motsette seg en slik innsamling, annet enn å bruke kontanter som betalingsmiddel, sier Line Coll.

Vurderer anke

SSB vil nå gjennomgå Datatilsynets vedtak og vurdere hva som etter vårt syn vil være riktig oppfølging, ifølge administrerende direktør Geir Axelsen.

– En mulighet kan være å anke til personvernnemnda, men det kan også være aktuelt å ta initiativ til en dialog med Datatilsynet for å klargjøre personvernmessige vurderinger omkring alternative løsninger for datainnsamling, sier han i en uttalelse.

Gjennom saksbehandlingen har SSB erkjent at datainnsamlingen reiser enkelte personvernmessige problemstillinger, men har etter en kost/nytte-vurdering kommet til at fordelene oppveier ulempene.

SSB har vektlagt at de ikke på noe tidspunkt vil sitte personidentifiserende data. Personverninngrepet har de omtalt som et «opplevd ubehag».

Dette kan tyde på en mangelfull forståelse av personvernbegrepet, mener Datatilsynet.

De påpeker at selv om SSB tar grep for å sikre prosessen, reduserer ikke det størrelsen på selve personverninngrepet i seg selv.

«Det grunnleggende personverninngrepet er like stort uavhengig av hvordan SSB håndterer dataene videre», skriver Datatilsynet i vedtaket.