YS bekrefter at de avslutter streiken

YS og NHO er enig om lønnsoppgjøret, og streiken er avsluttet.

YS-leder Hans-Erik Sjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er glad for at NHO kom YS i møte, og at streiken nå er over.

– Jeg mener dette er det beste resultatet vi kunne forvente å oppnå i en runde, det har aldri vært gitt så mye til sentrale tillegg. Det er et historisk resultat sier, sier YS-leder Hans- Erik Skjæggerud til E24.

Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

Skjæggerud sier YS har fått et resultat som er mye bedre enn skissen som lå på bordet da streiken startet.

– Vi har fått en god lønnsramme, en mye bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg, og vi har sørget for at de lavtlønnede kommer bedre ut. Det viser at streiken var nødvendig, sier han.

Dette er partene enig om:

Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time, dvs. 14.625 kroner i året.

Tillegg til bussbransjeavtale-YS, 1 kroner i tillegg.

Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time, dvs. 5.850 kroner i året for overenskomster under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner. pr time, dvs. 7.800 kroner.

Ramme for oppgjøret: 5,2 prosent (overheng: 1,4 prosent, tarifftillegg: 2,1 prosent, glidning: 1,7 prosent).

– Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med oppgjøret. Jeg tror det fører til økt kjøpekraft for alle våre medlemmer på hotellet. Jeg har snakket med andre medlemmer som godt fornøyd, sier Freddy Paz som har vært streikeleder for de hotellansatte på Grand Hotel som er organisert i Parat.

Freddy Paz har vært streikeleder for de hotellansatte på Grand Hotel som er organisert i Parat under YS.

Paz forteller at Parat er største klubben på Grand Hotel og har 82 medlemmer, der 70 av disse ble tatt ut i streik.

– Det har vært veldig tøft for oss å streike. Det har påvirket økonomien vår og ikke minst hotellet. Dette kom som et sjokk på søndag og vi var ikke forberedt på dette i det hele tatt, men det er en viktig kamp å ta, sa han til E24 tidligere torsdag.