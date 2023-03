Forskere tviler på Melkøya-regnestykke: – Virker veldig høyt

Elektrifisering: Innebærer å koble anlegget på Melkøya til strømnettet til Hammerfest. Dette krever at det bygges en større strømlinje (420 kilovolt) fra Skaidi til Hammerfest

Fullskala CCS: All strømmen til anlegget kommer fra et eksisterende gasskraftverk tilknyttet Melkøya. Da må det bygges et anlegg for å fange CO₂-utslippene, i tillegg til to ekstra gassturbiner for å gi strøm til fangstanlegget. CO₂ må så lagres et sted

Delelektrifisering: All strømmen til anlegget kommer fra et eksisterende gasskraftverk tilknyttet Melkøya. Da må det bygges et anlegg for å fange CO₂-utslippene, og dette anlegget kobles til strømnettet til Hammerfest. Dette krever at det bygges en mellomstor kraftforbindelse (135 kilovolt) fra Skaidi til Hammerfest. CO₂ må så lagres et sted