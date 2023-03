Aktiviteten faller i norsk industri

Den nedadgående trenden for industriaktiviteten ble tydeligere i februar, ifølge ferske PMI-tall. Svakere utvikling for nye ordre trekker ned.

Hydro Aluminium Karmøy er et av Europas største aluminiumsverk.

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) falt til 47,5 poeng i februar, viser undersøkelsen som DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) står bak.

Det tyder på at aktiviteten i norsk industri avtok forrige måned. Man må tilbake til august 2020 for å finne lavere nivåer.

Nivåer over 50 er et uttrykk for vekst, mens nivåer under 50 tyder på tilbakegang.

– Dette var åpenbart på den svake siden. Tallene vi har hatt til nå har kanskje vært overaskende sterke, men nå ser det ut til å butte mer i mot for industrien, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

Avtakende trend

Det svake inntrykket styrkes av at PMI-tallene for desember og januar er revidert ned under 50.

Industriaktiviteten har dermed falt i tre måneder på rad, ifølge undersøkelsen. De opprinnelige nivåene tydet på stabil utvikling, men nå er PMI for januar justert ned til 49,6 poeng.

Aamdal understreker at det må tas høyde for at utvalget ikke er veldig stort når man ser på tallene for enkeltmåneder. Den nedadgående trenden er like vel klar, mener han.

– Det ser ut som februarindeksen er litt svakere enn trenden, men den avtakende trenden er veldig tydelig for PMI, sier seniorøkonomen.

Flere av de 60 bedriftene som har svart på undersøkelsen i februar melder om at prisene har falt på varer som stål og plast. Andre trekker frem at elektronikk og elektromateriell har blitt dyrere.

PMI Står for «Purchasing Managers Index». Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Tallene kan påvirke valutakurser, rente- og aksjemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.

I Europa kom det ferske PMI-tall forrige uke. Trenden var at temperaturen i økonomien tar seg opp, og at tjenestesektoren trekker oppover. I industrien var derimot ikke utviklingen like positiv.

Disse sterke PMI-tallene ble trukket frem som en av flere elementer som har bidratt til et kraftig hopp i rentemarkedet de siste ukene.

Ordre trekker ned

Nedgangen er tydelig på flere av områdene som undersøkelsen tar for seg, inkludert underindeksene for produksjon og nye ordrer.

Ordreinngangen er særlig med på å trekke ned, der indeksen falt til 43 poeng. Det er det laveste nivået siden august 2020, akkurat som for totalindeksen.

– Ordre har klart vært på den svake siden, sier Aamdal.

Også på produksjon avtar indeksen tydelig i februar til 47,5 poeng. I januar var produksjonsindeksen på 51,2 poeng, over grensen som skiller vekst fra tilbakegang.

Sysselsetting er området som skiller seg ut i motsatt retning. Den indeksen styrket seg til 54,2, noe Aamdal omtaler som overraskende. Her svarer man på om sysselsettingen i egen bedrift har økt eller avtatt.

Arbeidsledigheten i Norge generelt har ligget på lave nivåer i lengre tid.

– Det ser ikke ut som arbeidsmarkedet for industrien har blitt noe særlig slakkere, sier seniorøkonomen.