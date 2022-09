Betaler 50 millioner mer i strøm, men kan ikke stoppe produksjonen

Strømkrisen gjør at Felleskjøpet må betale 50 millioner mer for strømmen enn planlagt, men kan ikke permittere: – Vil bety store tap for norsk matproduksjon, sier direktør.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden