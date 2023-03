Oslo Børs faller etter sveitsisk bankdrama

Pilene peker rett ned fra start på Oslo Børs, etter sveitsisk bankoppkjøp. – Dette vil skape mye usikkerhet fremover, sier sjefstrateg Anders Johansen.

Hovedindeksen faller 0,49 prosent klokken 12 mandag.

Så selv om det søndag ble klart at storbanken USB kjøper kriserammede Credit Suisse, er det flere som tror at markedsuroen som har rådd den siste uken, ikke vil forsvinne med det første.

Investorene i Asia sendte aksjene ned i morgentimene norsk tid, og Oslo Børs følger altså i samme retning.

Oljeprisen faller også. Et fat nordsjøolje handles for 71,51 dollar like etter klokken 12, og er ned 1,41 prosent siden midnatt.

De mest omsatte aksjene etter en times handel er disse:

Equinor er ned 0,67 prosent

DNB er opp 0,19 prosent

PGS stuper 6,78 prosent

Aker BP er ned 0,53 prosent

Frontline er opp 0,43 prosent

Norsk Hydro er opp 1,12 prosent

Yara er ned 0,07 prosent. Det skjer samme dag som den amerikanske gjødselgiganten CF Industries melder at de kjøper IPLs ammoniakkproduksjonskompleks Waggaman i Louisiana i USA for 1,675 milliarder dollar. Anlegget har en kapasitet på 880.000 tonn ammoniakk årlig, ifølge Infront TDN Direkt.

Hafnia er ned 2,81 prosent

Mener detaljene i oppkjøp skaper usikkerhet

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, mener det fortsatt er usikkerhet å spore.

Han forklarer at detaljene i oppkjøpet av Credit Suisse skaper usikkerhet blant obligasjonseiere, da de fikk 17 milliarder dollar visket ut til 0. Aksjonærene fikk på sin side igjen 40 prosent av aksjeverdiene målt mot sluttkursen i Credit Suisse på fredag.

Det kan få konsekvenser hele veien til Oslo Børs mener Johansen.

– Dette vil skape mye usikkerhet fremover fordi bankfinansiering kan bli dyrere. Det smitter fort over i lavere oljepris, og på Oslo Børs.

Anders Johansen er sjefstrateg i Danske Bank.

– Til dels store bevegelser

«Uroen fortsetter» er tittelen på seniorøkonom Oddmund Bergs morgenrapport mandag.

– Trolig vil den kommende uken innebære videre uro og til dels store bevegelser i rentemarkedene mens aktørene fortsetter å fordøye alt som har skjedd og gradvis skifter fokus fremover, skriver Berg.

Heller ikke forskerne Thore Johnsen og Knut Anton Mork tror uroen er ryddet av banen.

– For Norges del kommer det an på om det skaper en verdensomspennende tillitskrise i bankmarkedet, sier Mork til NTB.

Flere bankaksjer på de asiatiske børsene fikk hard medfart i de tidlige morgentimene norsk tid.

Også DNB faller på Oslo Børs mandag og er ned 0,68 prosent etter en times handel.

PGS sikret refinansiering – aksjen stuper

Etter børsstenging fredag meldte seismikkselskapet PGS at de sikret ny finansiering.

Det bedrer gjeldssituasjonen til selskapet betydelig, men PGS må til gjengjeld betale 13,5 prosent rente på det nye milliardlånet.

Renten er den høyeste man har sett på et obligasjonslån i det europeiske markedet de siste årene, ifølge Bloomberg.

PGS-aksjen faller 7,87 prosent en time inn i handelsdagen.

Okea-aksjen stiger etter Statfjord-kjøp

Oljeselskapet Okea stiger 7,50 prosent etter en times handel, etter mandagens nyhet om at det kjøper en andel på 28 prosent i PL037 (Statfjord-området) fra Equinor.

Kjøpet legger til 13.000-15.000 fat oljeekvivalenter per dag i produksjonen for Okea, og ventes å stige til 16.000-20.000 fat per dag i 2024.