Ut mot Vestres strømløsning: – Et valg mellom pest eller kolera

Høyresiden er alt annet enn imponert over fastprisavtalene som næringslivet kan inngå fra neste år. Venstre vil legge frem to nye forslag over helgen.

FÅR KRITIKK: Næringsminister Jan Christian Vestre (til høyre) får kritikk fra Terje Halleland i Frp og resten av høyresiden.

– Med fastprisavtalene som nå er ute på markedet, har svært mange bedrifter i realiteten fått et valg mellom pest eller kolera av regjeringen, sier Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp.

Pesten er et historisk høyt spotprismarked, forteller han.

– Mens kolera er fastprisavtaler som vil forplikte bedriftene til avtaler på 5–7 år med priser som er tre ganger høyere enn snittet de siste 10 årene.

Fredag avholdt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) pressekonferanse om strømstøtte og fastprisavtaler.

Sistnevnte er trukket frem av regjeringen som den sentrale løsningen for å hjelpe bedrifter med strømprisene etter nyttår, når støtteordningen til næringslivet utløper.

Ser konkurranse i markedet

Vestre trakk der frem at det ser ut som at konkurransen har begynt å slå inn i markedet, en kort uke etter at de første avtalene ble lansert.

– Allerede nå ser vi femårsavtaler ned mot 80 øre og at treårskontraktene har falt nesten 25 prosent i pris de siste dagene.

Halleland i Frp mener at fredagens oppdatering fra næringsministeren bekrefter at avtalene vil være for dyre for de aller fleste bedrifter.

– Regjeringen kommer seg ikke bort fra at vi har noen grunnleggende og strukturelle problemer i kraftmarkedet som krever andre politiske løsninger enn de regjeringen her skisserer. Derfor har Frp vært tydelige på at vi må begrense krafteksporten til utlandet, redusere prissmitten gjennom utenlandskablene og innføre en midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime, sier han.

Les også Regjeringen: 3.200 bedrifter får strømstøtte

Har satt av én milliard

Én ting er prisnivået i fastprisene som tilbys.

Noe annet er det faktum at man må forplikte seg til å kjøpe et visst volum.

– Det er veldig problematisk fordi mange bedrifter ikke har et konstant behov, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre.

– I praksis vil de enten måtte tegne seg for mye mer kraft enn de i store perioder har behov for, eller så vil en stor andel av forbruket kjøpes fra spotmarkedet likevel. Da er vi på en måte like langt. Det er ingenting som tyder på at fastprisavtalene er det gullegget som Vestre har solgt det inn som, sier han.

Nikolai Astrup er kritisk til hvor stive fastprisavtalene på strøm er.

I Høyres alternative statsbudsjett satt Høyre av én milliard kroner i en strømstøtte-buffer.

Tanken bak denne var potensielt å foreslå videreføring av strømstøtten som utløper ved nyttår dersom man ser at fastprisavtalene ikke er på plass med gode nok rammevilkår.

Astrup påpeker at det fremdeles er to uker igjen av året, og at Høyre derfor vil vente litt til og se hva mer som skjer i fastprismarkedet.

– Vi får håpe og tro at det kommer flere aktører på banen med fastprisavtaler.

Vil ha mer fleksible avtaler

I Venstre venter de nå «et ras» av henvendelser fra bedrifter som vil melde tilbake at fastprisavtalene ikke fungerer.

Når Næringsdepartementets budsjett for 2023 skal behandles på mandag vil partiet derfor legge frem to forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak raskest mulig på nyåret med forslag til mer fleksible modeller for fastprisavtaler på strøm for næringslivet, som tar høyde for at mange bedrifter har store variasjoner i strømforbruk gjennom døgnet og året.

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak raskest mulig på nyåret om en kommunal støtteordning for mindre bedrifter med høye strømkostnader, som supplement til ordningen med fastprisavtaler.

– Vestre driver fortsatt bare med tallmagi om hva som skal komme når strømstøtteordningen blir avsluttet, sier Venstre-representant Alfred Bjørlo.

– Treffer ikke alle

Jan Christian Vestre sier til E24 at da høringsforslaget ble sendt ut var regjeringen åpen for at fastprisavtalene kunne bli inngått både på løpende forbruk eller på fast forbruk.

– Kraftbransjen meldte da tilbake at de ikke hadde tekniske systemer for det første, og at dette måtte være låst forbruk.

Næringsministeren presenterte tall for strømstøtteordningen og status for fastprisavtalene fredag.

Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, sier det er lite realistisk at man får avtaler uten avtalt forbruk.

– Vi har veldig stor forståelse for at dette er et produkt som ikke treffer alle.

Vestre påpeker at hver enkelt bedrift nå selv må vurdere hva som er best for seg.

– En må tenke seg litt om, for det er jo annerledes å inngå en langsiktig avtale enn å bruke den strømmen en vil og betale det den koster. Det har man også muligheten til, men til langt høyere priser akkurat nå.

– Slik prissikring vil ikke være riktig for alle, men nå har bedriftene en reell mulighet til å inngå slike kontrakter. Det hadde de i praksis ikke hatt før.