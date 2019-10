Greenpeace aksjonerte mot oljeinstallasjoner i Nordsjøen

– Havet er ikke en søppelplass, og vi forventer at Shell og alle andre selskaper rydder opp avfallet sitt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge i en pressemelding.

Gruppen med aksjonister klatret opp på to av Shells oljeinstallasjoner på Brent-feltet utenfor Shetland i Nordsjøen. Der hengte de opp bannere med krav om at Shell skal rydde opp etter seg og slutte å forurense havet.

Shell har bedt om dispensasjon fra internasjonale regler, og ønsker å la flere store installasjoner i Brent-feltet bli værende fordi å fjerne dem vil utgjøre en større miljøfare, skriver Bloomberg.

Shell bekrefter at to aksjonister har tatt seg om bord på Brent Alpha-plattformen og at én har tatt seg om bord på Brent Bravo-plattformen.

– Deres og våre arbeideres sikkerhet er vår største bekymring nå, sier en talsperson for selskapet.