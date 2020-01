USA og Kina signerer «første fase» av handelsavtale

USA og Kina skal onsdag signere det som blir omtalt som første fase av en handelsavtale. Den inneholder bare små tolljusteringer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Amerikanske og kinesiske flagg fotografert sammen i Beijing i september 2018. Foto: Arkivfoto: Andy Wong / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Signeringsseremonien foregår i Det hvite hus og ble varslet av president Donald Trump nyttårsaften. Avtalen kommer etter en nesten to år lang handelskrig som ble startet av USA, og som har ført til at USA og Kina har innført høye tollsatser på hverandres eksport.

Senatets mindretallsleder, demokraten Chuck Schumer, sa tirsdag at det er oppsiktsvekkende at avtalen inneholder så lite når prisen har vært så høy.

Som en del av avtalen vil USA senke tollsatsen på enkelte kinesiske importvarer fra 15 til 7,5 prosent. Men USA beholder samtidig toll på kinesiske importvarer til en verdi av 370 milliarder dollar.

Ifølge amerikanerne har Kina lovet å øke importen av amerikanske produkter for minst 200 milliarder dollar i løpet av de neste to årene. Kina har også lovet å avskaffe ordninger som skal ha presset utenlandske selskaper til å avsløre teknologisk kompetanse, ifølge USAs handelsrepresentant.

Eksperter har på forhånd uttalt at avtalen kun vil løse problemer som Trump selv har skapt ved å trappe opp tollsatsene. De har blant annet ført til et kraftig fall i mengden landbruksprodukter som Kina importerer fra USA.

Handelseksperten Jennifer Hillman ved Council of Foreign Relations i New York sier til DPA at avtalen heller ikke løser de strukturelle problemene som skaper ubalanse mellom amerikansk og kinesisk økonomi.

Hun viser blant annet til Kinas bruk av subsidier for å støtte selskaper som oversvømmer markedet med så billige produkter at de utkonkurrerer andre lands selskaper.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 09:00

Les også

Mest lest akkurat nå