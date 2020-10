Visjon Norge må betale bot til Forbrukertilsynet

Visjon TV & Webshop må betale 250.000 kroner i gebyr etter villedende markedsføring av kosttilskudd på Facebook. Selskapet eies av TV-kanalen Visjon Norge.

TV-pastor Jan Hanvold fra Visjon Norge er svært uenig i at Markedsrådet har avgjort at Visjon TV & Webshop må betalte et gebyr for villedende markedsføring på 250.000 kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var i mars i år at selskapet markedsførte kosttilskuddet, blant annet ved å legge ut en annonse på Facebook-siden til den kristne TV-kanalen Visjon Norge. Annonsen ledet til kanalens nettbutikk der produktet selges.

I april ble selskapet varslet om at det kunne bli bøtelagt for en markedsføring som Forbrukertilsynet mente «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».

Det ville ikke selskapet godta, og derfor ble vedtaket klaget inn til Markedsrådet, som nå enstemmig har vedtatt ikke å ta klagen til følge, skriver Vårt Land.

– Markedsrådet har avvist klagen fra Visjon TV & Webshop. Dette betyr at selskapet må betale overtredelsesgebyret på 250.000 kroner som Forbrukertilsynet har ilagt dem, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Styreleder Jan Hanvold mener fortsatt at overtredelsesgebyret er «tatt fullstendig ut av proporsjoner», og sparer ikke på kruttet i sin kommentar.

– Vi mener overtrampet ikke var spekulativt, og at vi burde fått en advarsel i stedet for et overtredelsesgebyr. Dette viser hvor korrupt Forbrukertilsynet er. De gjør akkurat det som passer dem, noe som går på rettssikkerheten løs, sier han til avisen.