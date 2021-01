Broremann Bar tvangsoppløst - men får trolig fortsette driften

Broremann Bar ble torsdag tvangsoppløst av Stavanger tingrett, men bostyrer Paul Aakre sier det bare er noen små ting som må på plass før driften kan fortsette som før.

Broremann Bar er begjært tvangsoppløst, men kan trolig fortsette driften etter hvert igjen. Foto: Privat

– Når omsetningen passerer 5 millioner kroner, så har selskapet revisorplikt. Dette ble eierne klar over litt sent, og rakk derfor ikke å komme i gang med revisor før tingretten valgte å tvangsoppløse selskapet, sier bostyrer Paul Aakre i advokatselskapet Hammervoll Pind til Aftenbladet.

To eiere

Aakre sier videre at eierne trolig kommer til å få tilbakeført selskapet slik at de kan drive som før.

– Jeg er 99 prosent sikker på at det kommer til å skje. Hvis eierne nå får reparert og ordnet de regnskapsmessige tingene som mangler, så kommer de til å få selskapet tilbake og kan drifte dette videre som før, sier Aakre.

Det er selskapet Bar Visjon AS som står bak Broremann Bar. Bar Visjon eies av Morten Sørsdahl og Jesper Kjell Johnny Rosvall. De eier 50 prosent hver. Regnskapet for 2019 viser en omsetning på 6,2 millioner kroner og et bittelite overskudd. Egenkapitalen i selskapet er på 486.000 kroner.

Skiftesamling i februar

– Selskapet har en helt grei bankkonto, så det har ikke noe med mangel på penger å gjøre, sier Aakre, som imidlertid kommer til å gjennomføre den første skiftesamlingen som er berammet til 25. februar.

– Den går sin gang, men etter det er det som sagt veldig sannsynlig at eierne får tilbakeført selskapet og kan fortsette driften som før, sier Aakre.

Brorermann Bar er lokalisert på Holmen i Stavanger sentrum i samme bygg som Skansen Hotel.