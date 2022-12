På innsiden av Twitter-dramaet

SAN FRANCISCO (E24): Melissa Ingle (48) jobbet med å moderere politisk desinformasjon på Twitter før hun fikk sparken i november. – Jeg har aldri sett lignende, sier hun om situasjonen etter at Elon Musk tok over selskapet.

Det var en lørdag hun fant ut at hun hadde mistet jobben. Melissa Ingle var på kjøpesenteret sammen med datteren sin og noen av hennes venninner da hun fikk et mobilvarsel hvor det sto at en eller flere av Twitter-tilgangene hennes var blitt fjernet. Så hun åpnet Twitter-eposten sin, men kom ikke inn, forteller hun. Deretter prøvde hun Slack-kontoen sin. Den var også sperret.

– Det var sånn jeg skjønte at jeg hadde fått sparken, sier Ingle til E24.

Da hun ble oppsagt, hadde 48-åringen jobbet som senior dataanalytiker for Twitter i ett års tid. Her var hun del av en avdeling som var ansvarlig for å overvåke brudd på Twitters retningslinjer, som trakassering, pornografi, eller misbruk av barn.

Hennes konkrete bidrag besto i å skrive og overvåke en algoritme som trålet plattformen for politisk desinformasjon, og hun og kollegaene jobbet tett med eksperter i land som India, Brasil og Storbritannia i arbeidet med å forstå lokale forhold.

UTESTENGT: Melissa Ingle har ikke lenger tilgang på Twitter-eposten sin etter at hun fikk sparken fra selsapet 12. november.

I forkant av den aktuelle lørdagen, 12. november, visste Ingle at hun sannsynligvis lå tynt an. Fredag uken før hadde sjefen hennes fått sparken, som del av den første, store oppsigelsesbølgen etter at Elon Musk tok over Twitter.

Like etter sluttet avdelingslederen for cirka 30 dataanalytikere, og hun hadde verken fått ny sjef eller beskjed om hvilke oppgaver hun skulle konsentrere seg om videre fremover.

– Dette var mindre enn en uke før det amerikanske mellomvalget. I og med at jeg jobbet med politisk desinformasjon, var det en kaotisk og travel tid. Det var veldig tøft, sier hun.

Kaotisk og desorganisert

Allerede før det omstridte Twitter-oppkjøpet gikk gjennom i slutten av oktober, fryktet Melissa Ingle at hennes dager i selskapet var talte.

I forbindelse med oppkjøpet uttrykte Elon Musk gjentatte ganger at han er en forkjemper for absolutt ytringsfrihet. De ansatte i hennes avdeling var derfor redde for at overtakelsen ville få konsekvenser for dem som jobbet med innholdsmoderering.

– Alle følte at vi hadde en skyteskive på ryggen. Vi var veldig bekymret. Moralen var veldig lav, sier dataanalytikeren.

Det ble ikke bedre etter at oppkjøpet var et faktum, forteller hun.

– Alle ville jobbe, fordi vi ville gjøre plattformen bedre. Det var derfor vi var der. Samtidig var det åpen kritikk mot Elon Musk i møter. Jeg har aldri sett lignende, sier Ingle, som har jobbet i teknologibransjen siden 2006.

– Situasjonen var veldig dyster, sier hun.

På tross av flere tusen oppsigelser og en rekke søksmål, har ytterst få oppsagte Twitter-medarbeidere stått frem i media med navn og bilde. E24 har snakket med flere tidligere Twitter-medarbeidere som ønsker å være anonyme. Ettersom de fortsatt er i oppsigelsesperioden, er de underlagt taushetsplikt. De har ikke fått sluttpakkene sine, og frykter at de vil miste dem som represalie for å snakke med pressen, forteller de.

I slutten av forrige uke ble det også lekket en e-post til nyhetsbrevet Platformer, hvor det kommer frem at Elon Musk truer ansatte med søksmål hvis de lekker konfidensiell informasjon til media, ifølge redaktør Zoë Schiffer.

Twitter har sagt opp kommunikasjonsavdelingen sin, og har generelt ikke svart på henvendelser fra media i saker som dette. Derfor er det vanskelig å vite konkret hva som foregår på innsiden av veggene i hovedkvarteret i San Francisco sentrum, men amerikanske medier anslår at selskapet nå har rundt 2.000 ansatte, ned fra rundt 8.000 i slutten av oktober.

I tillegg har rundt 80 prosent av selskapets eksterne leverandører fått sparken, ifølge teknologijournalist Casey Newton.

DRAMATISK: Mange tusen medarbeidere har fått sparken etter at Elon Musk tok over Twitter i oktober, i tillegg har mange frivillig sagt opp, blant annet på grunn av tøff krav fra ledelsen.

En av disse er Melissa Ingle. Hun forteller at hun jobbet for selskapet nærmest på lik linje som vanlige fulltidsmedarbeidere. Hun deltok på møter og hadde tilgang til interne kanaler, men fikk lønnen sin fra et eksternt selskap. Av den grunn fikk hun ingen sluttvederlag da hun mistet jobben.

– Det er derfor jeg kan snakke med deg, for å være ærlig, sier Ingle.

Hun anslår at det er cirka en tredjedel igjen av det som var hennes avdeling. Fortsatt er hun i kontakt med mange av dem.

– De forteller at det er utrolig kaotisk og desorganisert. Mange føler seg ekstremt stresset, sier Ingle.

– Flere er i landet på arbeidsvisum, så de kan ikke slutte, for da kan de bli tvunget til å forlate landet.

BEKYMRET: Melissa Ingle er transkvinne og har to barn. Nå er hun på jakt etter ny jobb og er urolig for hvordan hun skal forsørge familien når sparepengene hennes tar slutt.

Noen av endringene i Ingles tidligere avdeling er ikke nødvendigvis nøye planlagt. For eksempel sluttet store deler av teamet som overvåket misbruk av barn, som følge av Elon Musks ultimatum om at ansatte måtte være «ekstremt hard core», skriver Bloomberg. I stillehavsregionen i Asia er det nå bare én fulltidsansatt igjen med ansvar for å fjerne denne typen innhold, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået.

Samtidig pågår det en reorganisering, hvor en større del av arbeidet skal automatiseres, ifølge Ingle.

– Jeg tror nok en del oppsigelser og automatisering er bra, men algoritmene er ikke gode nok til å håndtere dette på egenhånd ennå, sier hun.

– Jeg frykter at dette vil føre til at det bare vil bli mer og mer misbruk og desinformasjon.

Flere hatytringer

Melissa Ingle er på ingen måte alene om denne frykten. Flere undersøkelser viser at det allerede har vært en økning i hatytringer og desinformasjon på Twitter etter at Elon Musk tok over nettplattformen, til tross for at Twitter-eieren selv hevder det motsatte.

Førsteamanuensis Bond Benton og noen av hans kollegaer ved Montclair State University gjennomførte eksempelvis en undersøkelse av hatytringer mot skeive like etter at fem personer ble drept i en skyteepisode på en LHBTIQ-klubb i Colorado Springs i slutten av november.

Studien viste en økning i bruken av ordet «groomer» på Twitter på nesten 900 prosent i uken etter masseskytingen.

Dette er et uttrykk som refererer til en gammel konspirasjonsteori om at skeive mennesker vil lokke og skade barn, ifølge Benton.

– Når du omtaler en gruppe mennesker som barnemishandlere, kan dette åpne døren for diskriminering og til og med vold, sier han.

Mange plattformer har derfor hatt restriksjoner mot bruken av dette uttrykket, også Twitter, men undersøkelsene tyder på at disse restriksjonene kan være fjernet, mener Benton. Flere av Twitter-meldingene oppfordret eksplisitt til vold mot skeive.

– At dette skjedde rundt skytingen, var spesielt urovekkende for oss, sier han.

– Vi er virkelig bekymret for hvordan denne situasjonen vil utvikle seg videre.

MASSESKYTING: Fem personer ble drept i en skyteepisode på en LHBTIQ-klubb i USA i slutten av november. I etterkant var det en markant økning av hets mot skeive på Twitter.

En annen studie viser at det også vært en økning av antisemittiske utsagn og hatytringer mot svarte på henholdsvis 61 og 202 prosent siden Twitter-overtagelsen, mens The Guardian rapporterer om en økning i desinformasjon om klimaendringene.

I land som Brasil sier forskere og aktivister som overvåker usannheter, at det ikke lenger er noen hos Twitter som svarer på deres advarsler og forespørsler, skriver Wired.

Samtidig har Elon Musk oppløst Twitters uavhengige ekspertråd og begynt gjeninnsettelsen av flere titalls tusen kontoer som tidligere er blitt utestengt på grunn av brudd på selskapets retningslinjer.

Twitters tidligere sikkerhetssjef, Yoel Roth, sier til NPR at både han og tidligere kollegaer er sønderknust over hva som skjer med innsatsen for å sørge for at plattformens brukere er trygge.

– Det som skjer på Twitter kan påvirke markeder, endre valg og påvirke sikkerheten til flere millioner mennesker verden rundt, sier Roth, som sluttet i selskapet 10. november.

Han uttrykker derfor sterk bekymring for hva slags konsekvenser alle oppsigelsene vil ha for sikkerheten på plattformen.

– Mer enn noe annet er ansatte som har forlatt selskapet, bekymret for hva som vil skje hvis det ikke er et team igjen til å gjøre denne typen arbeid, sier han.

Håper de lykkes

Twitter har ikke besvart E24s henvendelser, men i et blogginnlegg i slutten av november skriver selskapet at de ikke har endret sine retningslinjer, og at sikkerhetsteamet er robust og fortsatt har gode ressurser.

– Vi er fortsatt forpliktet til å tilby en trygg, inkluderende, underholdende og informativ opplevelse for alle, heter det i innlegget.

ELSKER TWITTER: Melissa Ingle har vært på Twitter siden 2009. Hun håper nettplattformen overlever, men synes selskapets fremtid ser usikker ut akkurat nå.

Dataanalytiker Melissa Ingle er selv transkvinne og har opplevd både trusler og trakassering på Twitter etter at hun begynte å snakke offentlig om erfaringene sine i selskapet.

Hun håper likevel at Elon Musk vil lykkes med sitt prosjekt.

– Jeg har hatt en Twitter-profil siden 2009, og jeg elsker denne plattformen. Det var derfor jeg ville jobbe der, sier Ingle.

Som situasjonen ser ut nå, er hun imidlertid redd for at folk skal bli drevet vekk og at annonsørene skal forsvinne.

– Akkurat nå ser Twitters fremtid veldig usikker og kaotisk ut, sier hun.

Les flere artikler fra Silicon Valley her.