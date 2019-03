Tysk avis: - Vi kjøper oss ren samvittighet i Norge

Den tyske avisen Die Welt am Sonntag har i det siste fått flere eposter med dette budskapet fra Norge, følge journalisten Daniel Wetzel i avisen, som har et søndagsopplag på 380.000. Henvendelsene resulterte i deretter i en helsides avisartikkel om hvordan tysk iver etter renere energi fører til store ødeleggelser av norsk natur og villmark.

Artikkelen sto på trykk søndag 17. februar. Her er noen utdrag fra den:

«München tar mål av seg til å bli verdens største økostrøm-metropol. Men der man i Bayern ikke tillater nye vindmøller, gir Norge grønt lys.»

Avsender: La Naturen Leve

Avsenderne av epostene er den norske organisasjonen La Naturen Leve. Årsaken er at energiselskapet Stadtwerke München (SWM) har investert i en rekke norske vindkraftprosjekter. De ønsker, blir det hevdet, å kunne sette en grønn fjær i hatten hjemme i Tyskland. Men det den norske naturen som betaler prisen.

Ifølge artikkelen har er SWMs mål å produsere nok ren energi til å dekke hele Münchens strømbehov innen 2025. Selskapets utbyggingsbudsjett er på ni millarder euro.

Det er bare ett problem: de kan ikke bygge ut selv. Målet kan ikke nås, selv om det monteres solcellepanel på samtlige tak. Mellom husene i byen er det uaktuelt med vindmøller. Heller ikke på flatere områder utenfor bygrensen vil det på grunn av strenge avstandsegler til boligområder ikke være mulig å sette opp vindmøller. Løsningen er å bygge ut vindkraft i Norge.

Ved første øyekast en vinn-vinn situasjon: Norge har masse folketom villmark, men trenger kapital til å bygge ut fornybar energi for å avløse den «skitne» oljen som eksportartikkel. München har pengene og behovet.

Men så viser det seg altså at opplegget har en skyggeside i Norge. For nå advarer flere, blant andre Den Norske Turistforening om hvordan vindkraftutbyggingen ødelegger både naturopplevelser med sine store inngrep i naturen, samt store konsekvenser for fugle- og dyrelivet i områdene. La Naturen Leve rapporterer også om støyproblemer for dem som bor i nærheten av vindmøllene.

De har jo vannkraft?

Ifølge artikkelen har tyskerne vanskelig å forstå hvorfor noen tillater den omfattende vindkraftboomen i midnattssolas land. Ikke skal de erstatte atom- eller kullkraft, som i Tyskland. For i Norge har de utallige vannkraftverkene i årtier sørget for at Norge er tilnærmet selvforsynt på fornybar energi.

Turistforeningen, som har 3000 tyske medlemmer, påpeker at utbyggingene også går ut over naturopplevelsene til tyske turister, som hvert år bruker 1,8 millioner overnattinger i Norge. De fleste av dem kommer til Norge nettopp for å oppleve uberørt natur og vakre fjord- og kystlandskaper.

