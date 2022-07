SAS-pilotene går ut i streik

STOCKHOLM (E24): Over 900 SAS-piloter går ut i streik. Trolig rammes hundrevis av SAS-avganger i dagene som kommer.

Saken oppdateres.

Forhandlingene har pågått fem dager på overtid, men partene klarte ikke å komme til enighet, og dermed blir det streik.

Det var en tydelig opprørt SAS-sjef Anko van der Werff som fortalte pressen om streiken mandag.

– Dette er virkelig dårlige nyheter for våre kunder, sier SAS-sjefen.

– Det er også dårlige nyheter for selskapet, for det er mange i selskapet som ikke ønsker å streike, som ønsker å ta vare på kundene våre, sier van der Werff.

En pilotstreik vil trolig ramme 60 prosent av SAS-avgangene til og fra norske flyplasser på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, ifølge en gjennomgang VG har gjort. Trolig blir 585 av 963 SAS-avganger til og fra Norge i denne perioden innstilt, ifølge SAS.

SAS-sjefen trenger å hente inn mer kapital, og er bekymret for hva en streik midt i høysesongen for flytrafikken kan få å si for selskapets fremtid.

– Hvordan i verden skal dette hjelpe? spør van der Werff.

Se SAS-sjefens reaksjon her:

– En streikekultur

SAS trenger å hente inn milliarder av kroner i frisk kapital, i tillegg til å kutte milliarder i kostnader og omgjøre milliarder av kroner i gjeld til aksjer. SAS-sjefen er bekymret over de mange streikene de siste årene.

– Vi snakker om en streikekultur, sier han.

– Hvordan skal vi få investorene inn i selskapet hvis vi fortsetter slik? Vår dør er åpen, vi håper selvsagt å komme frem til den riktige utgangen på dette, men ja, pilotene har bestemt seg for å gå til streik, sier van der Werff.

Meklingen har pågått hos arbeidsgiverorganisasjonen Svensk Næringsliv i Stockholm. Fristen i meklingen gikk først ut ved midnatt natt til onsdag, men ble først forlenget med tre dager til midnatt natt til lørdag. Siden ble fristen forlenget til lørdag formiddag og deretter videre til mandag klokken 12.

– Meget, meget alvorlig situasjon

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs vil ikke komme med noen detaljer om hvor mye pilotene var villig til å gi i forhandlingene. Uenigheten er knyttet til selskapets redningsplan, SAS Forward, opplyser hun. Denne planen legger opp til kostnadskutt på 7,5 milliarder svenske kroner, og vil påvirke pilotenes lønns- og arbeidsforhold.

– Vi har en målsetning i SAS Forward som vi er helt avhengige av for at SAS skal overleve, så det er det det faller på, sier Hernæs.

– Dette er en meget, meget alvorlig situasjon for SAS, sier hun.

– Nå er det umiddelbar streik i SAS, alle pilotene går ut fra akkurat nå?

– Vi har gjort en avtale med pilotene om at de ikke vil rammes før de kommer hjem til sin hjemmebase. Så vi vil oppleve at noen fly går. Men innen 24 timer vil samtlige piloter være ute i streik, sier hun.

– Men har du et fly fra Gardermoen nå 12.45, så går ikke det flyet?

– Nei.

– Det var ikke mulig, avstanden var for stor?

– Ja.

– Hvordan er stemningen mellom dere, er den god eller dårlig?

– I forhandlingsrommet så er det god stemning, det har vært konstruktivt fra begge parter. Så det handler bare om at det er pengene som mangler til slutt, sier Hernæs.

– SAS står i en enormt vanskelig økonomisk situasjon. Med en konflikt på toppen av det hele så er dette meget vanskelig, sier hun.

Dette er konflikten

Uenigheten i forhandlingene har ikke bare handlet om lønn, men også om fordelingen mellom jobb og fritid for pilotene og om hvilke selskaper de skal jobbe for.

SAS måtte halvere arbeidsstokken og sa opp hundrevis av flygere under coronakrisen. Fagforeningene er kritiske til at SAS opprettet to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect, der oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt.

Norske SAS-flygeres forening har omtalt dette som umoralsk, uetisk og usolidarisk. Parat-foreningen SAS Norge Flyverforening varslet søksmål mot SAS.

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening sa torsdag til VG at pilotene kjemper en prinsipiell kamp for arbeidstageres rettigheter, og i ytterste konsekvens er villige til å la selskapet gå konkurs.

– Ja, utvilsomt. Hvis selskapet ikke klarer å forholde seg til den skandinaviske modellen, mener vi at det er en aktør som ikke har livets rett, sa Klokset til VG.

SAS har på sin side sagt at en streik vil være ødeleggende for selskapet, og SAS’ norske pressesjef Tonje Bjerve Sund uttalte seg i forrige uke kritisk til Kloksets utspill.

– Beskjeden om at de er villige til å drive SAS konkurs om de ikke får det som de vil, er både ufattelig og ansvarsløs, uavhengig av selskapets situasjon, sa Sund til E24 fredag.

Fakta Disse har forhandlet med SAS: SAS-pilotene har forhandlet med flyselskapet gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG), som ledes av Martin Lindgren. Gruppen forhandler på vegne av fire pilotforeninger: SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF) Les mer

– Kjempealvorlig situasjon

Det er streikevilje blant pilotene, opplyste leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flyverforening underveis i forhandlingene tidligere i uken.

– Absolutt, det er det, sa Skogvang til E24.

– Det kommer til å bli fryktelig kostbart, da. Er du ikke redd for at SAS bare skal gå konkurs?

– Jo, det er en kjempealvorlig situasjon vi er i, absolutt. Det alvoret henger over oss, og det har vi virkelig tatt. Det er ikke vår skyld at vi er her, det er SAS som har skapt denne situasjonen, som vi forlanger en avklaring på, sa Skogvang.

– Fulgt med hele tiden

Mandag formiddag møtte E24 Ann-Christin Gamst og datteren Sara Marie Larsen fra Hammerfest på Gardermoen. De skulle reise med SAS klokken 12.45, og har forsøkt å holde seg oppdatert om situasjonen i SAS.

– Vi har fulgt med hele tiden, vært oppe om natten og sjekket om det har kommet noen enighet. Man må bare vente og vente og vente, sier Gamst.

– Problemet nå er at hvis det blir en streik og vi kommer oss til Barcelona, så skal vi jo komme oss hjem også, sier hun.

Gamst sier de vil benytte seg av et annet flyselskap hvis reisen deres blir påvirket av streiken.

Ann-Christin Gamst og datteren Sara Marie Larsen skulle reise til Barcelona med SAS kl. 12.45 mandag.

Fakta Må kutte kostnader og hente penger SAS står for tiden i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet et behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. SAS skylder penger til alle de tre landene, og de har valgt litt ulike strategier: Et politisk flertall i Danmark åpner for å konvertere SAS-gjeld til aksjer, og er også villig til å øke den danske eierandelen i SAS til mellom 22 og 30 prosent

Sverige har sagt at landet ikke er langsiktig eier i SAS og ikke vil skyte inn mer penger nå, men også svenskene er villige til å konvertere SAS-gjeld til aksjer

Også Norge åpner for å om gjøre SAS’ gjeld til den norske staten på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men Norge vil ikke gå inn med friske penger Les mer